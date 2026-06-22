Memorandum i ri mes Ministrisë së Mbrojtjes dhe UP-së, në fokus kërkimi, inovacioni dhe siguria
Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka bërë të ditur se sot është nënshkruar Memorandumi i Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe Universiteti i Prishtinës, me qëllim të forcimit të lidhjes ndërmjet dy institucioneve.
Sipas Maqedoncit, ky partneritet do të krijojë mundësi të reja për studime, analiza, projekte kërkimore, trajnime profesionale dhe përfshirjen e ekspertizës akademike në zhvillimin e politikave dhe kapaciteteve të mbrojtjes.
Ai theksoi se, pas vendosjes së themeleve të industrisë së mbrojtjes në Kosovë, bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës është thelbësor për krijimin e kapaciteteve vendore në fushën e prodhimit të armatimit, municioneve dhe sistemeve të tjera të mbrojtjes.
“Studentët, inxhinierët dhe ekspertët e ardhshëm do të kenë rol kyç në zhvillimin e teknologjive, inovacionit dhe kapaciteteve prodhuese që i nevojiten Republikës së Kosovës për forcimin e mbrojtjes dhe sigurisë së saj”, ka shkruar Maqedonci.
Ai e cilësoi këtë memorandum si një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një bashkëpunimi afatgjatë ndërmjet akademisë dhe sektorit të mbrojtjes, në shërbim të zhvillimit dhe sigurisë së vendit./Telegrafi/