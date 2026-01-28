“Me Stelinën e kam mbyllur përfundimisht”, Keijsi: Me Inën do të vazhdoj jashtë
Keijsi u përjashtua nga ky edicion i Big Brother VIP Albania 5 për shkak se theu rregullat.
Pas daljes nga shtëpia, ai foli për herë të parë për "Shqipëria Live", ku zbuloi më shumë për raportin e tij me Stelinën dhe Inën.
Sa i përket Stelinës, ai tha se e ka mbyllur përfundimisht, ndërsa për Inën deklaroi se do të vazhdojë njohjen jashtë.
Foto: YouTube
Keijsi foli edhe për lojën duke thënë se Inën e goditën moralisht.
“Pasi hyri Ina, me Stelinën patëm një krisje të madhe, për pritjen që unë i bëra. Puthja me Inën ndodhi vetëm një herë, në atë video që është transmetuar. Ina nuk dinte gjë për videon. Në aspektin moral, e goditën shumë. Sikur ajo është një njeri i pavlerë", u shpreh ai.
Tutje tha: "Ina nuk ka hyrë mes meje dhe Stelinës. Me Stelinën jam shkëputur për arsye pasigurisë, siç ndodhi dhe aty. Me Stelinën e kam mbyllur përfundimisht".
"Stelina erdhi me tendencë, u nis nga dëshira dhe përfundoi me tendencë. Lidhjen me Inën do ta vazhdoj jashtë”, shtoi ndër tjerash. /Telegrafi/
