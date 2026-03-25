Më 29 mars 2026 fillon llogaritja verore e kohës në Maqedoninë e Veriut
"Ministria e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale informon opinionin publik se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar Vendim për përcaktimin e fillimit dhe përfundimit të llogaritjes verore të kohës në vitin 2026, i publikuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 58, datë 19 mars 2026.Sipas Vendimit të miratuar, llogaritja verore e kohës fillon më 29 mars 2026 në orën 02:00, duke lëvizur akrepat e orës për një orë përpara, përkatësisht koha nga ora 02:00 konsiderohet si 03:00", thuhet në njoftimin e Ministrisë së Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale./Telegrafi/