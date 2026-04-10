Më 17 prill mbahet ankandi i parë i letrave me vlerë për vitin 2026
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Republikës së Kosovës ka njoftuar se më 17 prill do të mbahet ankandi i parë i letrave me vlerë për këtë vit, në të cilin do të emetohen obligacione me maturitet pesëvjeçar në vlerë prej 20 milionë euro.
Sipas njoftimit të ministrisë, investimi në obligacione konsiderohet i sigurt, pasi është i garantuar me Ligjin për Borxhin Shtetëror dhe Garancitë Shtetërore, ndërsa interesi i përcaktuar nga tregu mbetet i garantuar për tërë periudhën pesëvjeçare dhe është i liruar nga tatimi.
Letrat me vlerë janë instrumente financiare përmes të cilave shteti siguron mjete financiare nga tregu i brendshëm, duke u mundësuar investitorëve që të huazojnë mjete dhe të përfitojnë interes. Sipas Ministrisë së Financave dhe përkufizimeve standarde në literaturën financiare ndërkombëtare, këto instrumente përfshijnë bono thesari dhe obligacione, të cilat konsiderohen ndër format më të sigurta të investimit.
Ndërkaq, obligacionet me maturitet pesëvjeçar janë instrumente afatmesme të borxhit, që nënkuptojnë kthimin e kapitalit të investuar pas pesë vitesh, ndërsa gjatë kësaj periudhe investitorët përfitojnë interes të rregullt, në përputhje me kushtet e tregut.
Për detaje lidhur me pjesëmarrjen në ankande dhe blerjen e letrave me vlerë, Ministria e Financave u bën thirrje të interesuarve që të kontaktojnë bankat komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës, të cilat shërbejnë si ndërmjetës në këtë proces. /Telegrafi/