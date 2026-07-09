Mbyllet dita 40 e tubimit para Kryeministrisë, thirrje për rrëzimin e qeverisë: Të shtunën protestë kombëtare
Prej 40 ditësh, në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe gjithë klasës politike.
Në protestën e 40, në shënjestër ishte dhe kreu i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, lidhur me review-t negative të bëra në masë në bizneset shqiptare, ku u identifikuan nga policia mbi 10 mijë llogari në rrjetet sociale.
Nga podiumi u denoncua edhe Policia e Kamzës, që sipas organizatorëve, ka ndaluar disa protestues.
Protestuesit theksuan se nuk do të largohen nga sheshi pa dorëheqjen e politikanëve, ndërsa njoftuan protestë kombëtare të shtunën.
Edhe protesta e 40 u mbyll me marshimin në rrugët kryesore të kryeqytetit. Thirrjet për dorëheqje shoqëruan protestuesit gjatë marshimit deri rreth mesnatës.
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