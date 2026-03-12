Mbrojtësi turk thotë se nuk i frikësohet një përballje me Kosovën në "Fadil Vokrri"
Mbrojtësi i Çaykur Rizespor, Samet Akaydin, është shprehur optimist për shanset e Kombëtarja e Turqisë në futboll për t’u kualifikuar në Kupa e Botës 2026.
Ai beson se Turqia ka cilësi të mjaftueshme për të kaluar rivalët e play-offit, duke theksuar se skuadra e tij është më e fortë se Kombëtarja e Rumanisë, Kombëtarja e Sllovakisë dhe Kombëtarja e Kosovës.
Turqia do të përballet me Rumaninë në gjysmëfinalen e play-offit kualifikues, ndërsa në përballjen tjetër do të takohen Sllovakia dhe Kosova.
Ndeshjet gjysmëfinale zhvillohen më 26 mars, ndërsa finalja e play-offit është planifikuar për 31 mars.
Vetëm fituesi i këtij mini-turneu do të sigurojë një vend në Botërorin që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksikë dhe Kanada.
“Finalja jashtë shtëpisë sonë po afron, me Sllovakinë ose Kosovën. Kam besim në forcën tonë. Kushdo që të jetë kundërshtari, ne do të shkojmë në Kupën e Botës”, ka deklaruar Akaydin për mediumin rumun “Golazo”.
Mbrojtësi 31-vjeçar ka zhvilluar deri më tani 17 paraqitje me Turqinë, duke shënuar edhe një gol me fanellën turke. /Telegrafi/