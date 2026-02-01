Mbretëresha Rania imponon trendin më të dëshiruar të sezonit në mënyrën më të fuqishme të mundshme
Gjatë vizitës në Uashington, Mbretëresha e Jordanisë konfirmoi edhe një herë statusin e saj si ikonë globale e stilit, duke kombinuar diplomacinë, elegancën dhe trendet më të forta të momentit
Queen Rania konfirmoi edhe një herë statusin e saj si ikonë globale e stilit gjatë vizitës së fundit në Uashington. Për takimin me Zonjën e Dytë të SHBA-së, Usha Vance, si dhe për një shfaqje private filmi në Shtëpinë e Bardhë, ajo zgjodhi dy kombinime krejtësisht të ndryshme, por po aq mbresëlënëse, që bashkojnë sofistikimin modern me elegancën e përjetshme.
Kur bëhet fjalë për veshjen diplomatike, Mbretëresha Rania rrallë gabon, dhe vizita e saj e fundit në Shtetet e Bashkuara ishte një shkollë e vërtetë stili. Ajo tregoi edhe një herë se si mund të balancohet mjeshtërisht mes prerjeve strikte të përshtatshme për politikën e lartë dhe detajeve moderne që pasqyrojnë personalitetin e saj, transmeton Telegrafi.
profimedia
Pamja e ditës: Kostum i fuqishëm dhe detaji i sezonit
Për takimin diplomatik me Usha Vance, bashkëshorten e zëvendëspresidentit të SHBA-së, Mbretëresha zgjodhi një kostum të prerë në mënyrë strikte, në ngjyrë ulliri, me firmën e Maison Alaïa. Prerja fluide e pantallonave dhe xhaketa e strukturuar krijuan një siluetë autoritare, por ajo që i dha kombinimit një karakter të veçantë ishte shalli i madh prej leshi i brendit Loewe.
Shalli, në nuanca të ftohta blu dhe gri, solli lehtësi dhe lëvizje në një veshje ndryshe rigoroze, ndërsa çizmet neutrale prej lëkure të lëmuar e “ankoruan” stilin në elegancë praktike. Kombinimi u plotësua me një çantë të strukturuar nga The Attico dhe këpucë në të njëjtën nuancë ulliri.
Kalim perfekt në shkëlqimin e mbrëmjes
Më vonë gjatë së njëjtës ditë, Rania realizoi një kalim të përkryer drejt shkëlqimit të mbrëmjes, me rastin e shfaqjes private të filmit Melania në Shtëpinë e Bardhë. Për këtë ngjarje, ajo zgjodhi një fustan elegant mëndafshi, të punuar sipas masës, nga shtëpia mode Prada, i frymëzuar nga koleksioni i vjeshtës 2002.
Ky moment “vintage” u shoqërua me një çantë ikonike nga Bottega Veneta, me nyjën e thurur në ngjyrë të zezë, duke dëshmuar aftësinë e Mbretëreshës për të kombinuar trendet bashkëkohore me klasikët e përjetshëm. /Telegrafi/