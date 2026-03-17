Mbi 800 gjoba për tejkalim të shpejtësisë në rajonin e Ferizaj
Policia Rajonale e Ferizajt, gjatë periudhës 01–15.03.2026, ka shqiptuar gjithsej 814 gjoba ndaj shoferëve të cilët janë kapur duke lëvizur me shpejtësi mbi normat dhe kufizimet e lejuara.
Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se ky aktivitet është realizuar në kuadër të fushatës “Shpejtësia nuk është aftësi, është rrezik”, e zhvilluar nga data 16.02.2026 deri më 28.02.2026, me moton: “Mos e mat jetën me kilometra në orë.”
Policia po ashtu ka një apel për shoferët:
Shpejtësia e papërshtatshme rrezikon drejtpërdrejt jetën e shoferit dhe të të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion. Respektoni kufizimet e shpejtësisë dhe përshtatni ngasjen me kushtet e rrugës, pasi një moment pakujdesie mund të ketë pasoja në njerëz.
Kontrollet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe parandalimin e aksidenteve rrugore.
Ftohen qytetarët të bashkëpunojnë me policinë dhe të raportojnë çdo shkelje përmes aplikacionit “Lajmëro Policinë” ose në numrat: 192, 0290/326-250 dhe 0290/322-406.
Të dhënat e raportuesve ruhen në konfidencialitet të plotë. /Telegrafi/