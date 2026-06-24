Mbetet pa ujë rruga “Jeton Terstena”, shkak punimet në stadium të qytetit të Vushtrrisë
Kompania rajonale e ujësjellësit KRU “Mitrovica” ka njoftuar se për shkak të punimeve në stadium të qytetit “Ferki Aliu”, furnizimi me ujë është ndërprere përkohësisht në qytetin e Vushtrrisë.
Pa ujë të pijes ka mbetur rruga “Jeton Terstena”, furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas përfundimit të punimeve.
Ekipet e KRU “Mitrovica” janë në teren duke punuar për sanimin e rrjedhjeve./Telegrafi/
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