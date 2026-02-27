Mbetet në fuqi ndalesa për pirjen e ujit në Strugë
Mbetet në fuqi ndalesa për pirjen e ujit nga ujësjellësi i Strugës për shkak të turbullirës, e cila varion në pikat matëse nëpër qytet.
Uji mund të përdoret vetëm për qëllime teknike, konfirmoi sot dr. Lidija Simonoska, specialiste e higjienës dhe ekologjisë shëndetësore në Qendrën për Shëndet Publik – Ohër.
Mostrat e marra sot nga disa pika matëse, sipas Simonoskës, tregojnë turbullirë nga 0,62 deri në 1,73, kurse vlerat e lejuara janë 1,5 turbullirë.
“Turbullira është ulur. Mostrat e marra nga tre pika matëse janë tashmë normale. Megjithatë, do të kontrollojmë edhe javën tjetër. Derisa të merren tre mostra radhazi në të gjithë qytetin ku nuk ka ndryshime në turbullirë, nuk do të jap rekomandim për pirjen e ujit. Prandaj, ndalesa është ende në fuqi”, tha Simonoska.
Ndryshe nga ujësjellësi i qytetit, i cili tani është i lidhur me burimet në Belicë dhe fshatin Zagraçan, turbullira e ujit në burimin “Shum” është shumë e lartë.
-“Burimi “Shum” dje pati një turbullirë prej 1,46, e mostrat e sotme tregojnë turbullirë prej 6,61. Ky burim nuk do të stabilizohet aq lehtë”, përfundoi Simonoska.
Banorët e Strugës tashmë 19 ditë nuk kanë ujë për pirje, për shkak të turbullirës së lartë të burimit “Shum”, i cili furnizon qytetin dhe fshatrat përreth me ujë të pijshëm.
Arsyeja për turbullirën, sipas kryetarit të komunës, Mendi Qyra, janë gërmimet që janë kryer me vite rreth burimeve në “Shum”, për të cilat Prokuroria Themelore Publike – Strugë hapi një çështje dhe vendosi ndalesa për dy persona juridikë nga Veleshta që të vizitojnë parcelat ku po gërmonin.
Rezultatet e para nga mostrat e marra më 9 shkurt nga ekipet e Qendrës së Shëndetit Publik të Ohrit treguan turbullirë 28,56 nga 1,5 e lejuar.