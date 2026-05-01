Mazda ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit më të vogël
Mazda2 Hybrid sjell një sërë përmirësimesh të fokusuara në dizajn, komoditet dhe siguri. Duke ruajtur përmasat kompakte dhe karakteristikat e mira të drejtimit, modeli vazhdon të theksojë kënaqësinë në vozitje, edhe pse mbetet i lidhur me bashkëpunimin teknik me Toyota Yaris.
Për vitin 2026, Mazda2 Hybrid vjen me pajisje më të pasura standarde në të gjitha versionet, me theks të veçantë në nivelin fillestar Prime-Line.
Ky version tani përfshin ngrohje të ulëseve të përparme, ulëse të pasagjerit me rregullim në lartësi, dritare elektrike në pjesën e pasme, pasqyrë të brendshme me errësim automatik dhe sistem audio të përmirësuar me katër altoparlantë, duke rritur ndjeshëm komoditetin e përditshëm.
Në versionet Prime-Line, Centre-Line dhe Exclusive-Line, kapakët e pasqyrave të jashtme tani janë në ngjyrën e karrocerisë, gjë që sipas Mazda-s e bën pamjen e veturës më të harmonizuar.
Ndërkohë, versionet Homura dhe Homura Plus ruajnë pasqyrat me ngjyrë të zezë si element dallues dizajni.
Versionet më të larta të pajisjeve janë përmirësuar gjithashtu për modelin e ri. Exclusive-Line tani vjen me drita të plota LED përpara dhe prapa, ndërsa Homura dhe Homura Plus sjellin detaje të reja në kabinë, me elemente dekorative në ngjyrë të zezë me shkëlqim në konsolën qendrore dhe dyer, duke i dhënë një pamje më moderne dhe premium.
Nga ana e jashtme, modeli është pasuruar me tre ngjyra të reja: Charcoal Grey, Sky Grey dhe Fern Green, të cilat ofrojnë më shumë mundësi personalizimi dhe e bëjnë veturën më tërheqëse vizualisht.
Një nga risitë kryesore për 2026 është futja standarde e sistemit të monitorimit të shoferit (Driver Monitoring System – DMS) në të gjitha versionet. Ky sistem rrit sigurinë duke zbuluar shenja lodhjeje ose mungese vëmendjeje përmes kamerës infra të kuqe.
Mazda2 Hybrid vazhdon të përdorë sistemin hibrid 1.5 litra me benzinë dhe motor elektrik me fuqi 116 kuaj/fuqi, me konsum të ulët dhe mundësi të madhe vozitjeje elektrike në qytet.
Modeli përshpejton nga 0 në 100 km/h për 9.7 sekonda, arrin 175 km/h dhe ka konsum mesatar 3.7–4.2 l/100 km. Prodhimi ka nisur në mars 2026 dhe veturat tashmë po arrijnë në tregjet evropiane, përfshirë edhe Kroacinë nga fillimi i qershorit. /Telegrafi/