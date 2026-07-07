Marta Kos: Asnjë vend kandidat për anëtarësim në BE deri më tani nuk ka marrë dhe as nuk mund të marrë garanci
Komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos, deklaroi se asnjë vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE) nuk ka marrë ende, dhe as nuk mund të marrë, garanci se një mosmarrëveshje e re dypalëshe nuk do të lindë gjatë procesit të negociatave.
Përpara vizitës zyrtare të nesërme në Maqedoninë e Veriut, ajo e bëri të qartë se zbatimi i angazhimeve të ndërmarra dhe përfshirja e bullgarëve në Kushtetutë mbeten e vetmja mënyrë për të vazhduar integrimin evropian.
“Sipas përvojës sime, një besim i tillë ndërtohet kryesisht mbi dy elementë: përmbushjen e detyrimeve dhe qëndrimin e vendeve kandidate ndaj BE-së dhe shteteve anëtare të saj. Kjo fillon me marrëdhënie të mira fqinjësore. Kur besimi i ndërsjellë rritet, procesi i pranimit bëhet më i sigurt. Jam i bindur se ky do të ishte rasti edhe për Maqedoninë e Veriut. E vërteta është se asnjë vend kandidat nuk ka marrë kurrë një garanci se nuk do të lindë një mosmarrëveshje tjetër gjatë procesit të pranimit derisa shteti i fundit anëtar të ratifikojë traktatin e pranimit. Kjo është mënyra se si funksionon zgjerimi i BE-së. Është e rëndësishme të pranohet ky realitet”, tha Kos në një intervistë për AIM-n.
Marta Kos deklaroi sot se Komisioni Evropian do të ofrojë mënyra të reja këtë vjeshtë që vendet kandidate të afrohen me BE-në para pranimit./Telegrafi/