Mariçiq: KSHZ-ja do ta monitorojë nga afër procesin për hartimin e Kodit të ri Zgjedhor
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) e ka kryer me sukses detyrën e saj në dhjetë vitet e fundit dhe mungesa e problemeve zgjedhore në ciklet e fundit zgjedhore tregon se po ndërtohet një traditë zgjedhore e qëndrueshme dhe pozitive, tha kryetari i ri i KSHZ-së, Bojan Mariçiq.
Mariçiq, së bashku me anëtarët e tjerë të KSHZ-së, bëri sot një deklaratë solemne para Kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi.
Ai theksoi se pozicioni mbart përgjegjësi dhe besim serioz që anëtarët e KSHZ-së kanë detyrim ta justifikojnë.
Lidhur me ndryshimet aktuale në Kodin Zgjedhor, Mariçiq informoi se KSHZ-ja do ta monitorojë nga afër procesin dhe se Komisioni është ftuar të marrë pjesë në grupin e punës për përgatitjen e zgjidhjeve të reja ligjore.
"Ne do të japim kontributin tonë maksimal për të siguruar që kodi i ri zgjedhor të jetë me cilësi të lartë dhe i zbatueshëm në praktikë. KSHZ-ja mund të ndihmojë ndjeshëm në këtë proces", theksoi Mariçiq./Telegrafi/