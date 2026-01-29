Marc Anthony dhe gruaja e tij 31 vjet më e re zbulojnë se janë në pritje të fëmijës së tyre të dytë
Këngëtari i famshëm Marc Anthony (57) dhe gruaja e tij 31 vjet më e re, Nadia Ferreira, kanë zbuluar se janë në pritje të fëmijës së tyre të dytë.
Çifti e ndau lajmin e lumtur në një postim të përbashkët në Instagram sot, duke shënuar përvjetorin e tretë të martesës. Me këtë rast, ata zbuluan se djali i tyre Marco së shpejti do të bëhet një vëlla i madh.
"Gëzuar përvjetorin e tretë të martesës! Çfarë dhurate të mrekullueshme na ka dhënë jeta. Zoti është i madh. Marquito do të jetë një vëlla i madh", shkruan ata në mbishkrimin e fotos.
Fotografia e publikuar tregon barkun shtatzënë të Nadia Ferreira-s, ndërsa duart e Marc Anthony-t, djalit të tyre Marc dhe Nadia-s, janë vendosur mbi barkun e saj.
Përveç djalit të tij Marc, Marc Anthony është babai i gjashtë fëmijëve të tjerë nga lidhjet e mëparshme. Ai ka një vajzë, Arianna (31) dhe një djalë, Chase (28), me ish-partneren e tij Debbie Rosado, djemtë Cristiano (25) dhe Ryan (22) me ish-gruan e tij Dayanara Torres, dhe binjakët Emme dhe Maximilian (17) me ish-gruan e tij Jennifer Lopez.
Në qershor të vitit 2024, Anthony dhe Ferreira festuan ditëlindjen e parë të djalit të tyre, Marcos. Me këtë rast, Ferreira postoi një mesazh emocional kushtuar djalit të saj në Instagram.
"Sot shënon një vit që kur erdhe në botë dhe më mësove kaq shumë gjëra. Midis tyre është dashuria më e madhe që ekziston - të jesh nëna jote", shkroi ajo, duke shtuar se nuk ka fjalë që mund ta përshkruajnë dashurinë që ndjen për të.
Thashethemet romantike rreth lidhjes së Marc Anthony dhe Nadia Ferreira dolën në sipërfaqe në fillim të vitit 2022, pasi u panë së bashku në Mexico City. Ata e konfirmuan lidhjen e tyre në mars të atij viti duke postuar një foto së bashku në Instagram.
Tre muaj më vonë, ata njoftuan fejesën e tyre gjatë një feste në restorantin Sexy Fish në Miami, dhe më 28 janar 2023, ata u martuan në një ceremoni madhështore në atë qytet, ku morën pjesë shumë personazhe të famshëm.