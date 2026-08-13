Maqedonia e Veriut në vendin e 30-të në botë për siguri kibernetike
Ministria e Transformimit Digjital njofton se Maqedonia ka bërë përparim të konsiderueshëm në Indeksin Kombëtar të Sigurisë Kibernetike (NCSI), duke u ngjitur me 29 vende në të 30-tin nga 155 vende dhe territore të renditura.
"Me një rezultat prej 84.17 nga 100 të mundshëm, vendi është ndër vendet me nivel të lartë përgatitjeje për parandalimin e kërcënimeve kibernetike dhe menaxhimin e incidenteve kibernetike. Progresi është vërejtur edhe në median ndërkombëtare, e cila e veçon Maqedoninë midis vendeve që kohët e fundit kanë arritur përmirësime të konsiderueshme në kapacitetet kombëtare të sigurisë kibernetike".
"Indeksi Global i Sigurisë Kibernetike është zhvilluar nga Akademia Estoneze e Qeverisjes Elektronike (eGA). Indeksi vlerëson përgatitjen e vendeve përmes 49 treguesve të rregulluar në 12 fusha, duke mbuluar kapacitetet strategjike, parandaluese dhe të reagimit ndaj kërcënimeve kibernetike. Vlerësimi bazohet në ligje të disponueshme publikisht, dokumente zyrtare, mekanizma institucionalë dhe prova të masave të zbatuara praktikisht", thonë nga ministria.
Sipas të dhënave të fundit, Maqedonia ka rezultate maksimale në disa fusha kryesore, duke përfshirë politikat e sigurisë kibernetike, mbrojtjen e infrastrukturës kritike të informacionit, arsimin dhe zhvillimin profesional, mbrojtjen e të dhënave personale, reagimin ndaj incidenteve kibernetike dhe luftën kundër krimit kibernetik.
“Kërcimi prej 29 pozicionesh është një konfirmim ndërkombëtar se reformat që po zbatojmë po krijojnë rezultate konkrete dhe të matshme. Në periudhën e kaluar, kemi krijuar llogaridhënie më të qartë institucionale, një kornizë ligjore moderne dhe mekanizma më të fortë për mbrojtjen e infrastrukturës kritike dhe për reagimin ndaj incidenteve kibernetike. Ky rezultat nuk është qëllimi përfundimtar, por një detyrim për të vazhduar ndërtimin e rezistencës kibernetike të vendit edhe më intensivisht”, tha Ministri i Transformimit Dixhital Stefan Andonovski.
Sipas tij, progresi është rezultat i punës së koordinuar të institucioneve dhe disa hapave sistemikë të ndërmarrë, duke përfshirë miratimin e Ligjit për Sigurinë e Sistemeve të Rrjetit dhe Informacionit, miratimin e Strategjisë së Sigurisë Kibernetike 2025–2028 dhe Planit të Veprimit për zbatimin e saj, krijimin e mekanizmave për koordinim kombëtar dhe forcimin e kapaciteteve për raportimin dhe trajtimin e incidenteve kibernetike.
Korniza e re ligjore përcakton kompetencat e Ministrisë së Transformimit Dixhital në fushën e sigurisë së sistemeve të rrjetit dhe informacionit, fut detyrime për menaxhimin e rrezikut kibernetik dhe raportimin e incidenteve, dhe forcon mbrojtjen e subjekteve thelbësore dhe të rëndësishme.