Maqedonia e Veriut gjatë ditëve të ardhshme do të përfshihet nga moti i ftohtë dhe i paqëndrueshëm
Vendi gjatë ditëve në vijim do të përfshihet nga mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm.
Sipas sinoptikëve, temperaturat do të shënojnë rënie. Ndryshim i kushteve atmosferike parashikohet të enjten në mbrëmje dhe të premten pasdite, kur priten reshje intensive shiu, ndërsa në viset malore borë.
“Nesër dhe pasnesër do të kemi mot të ndryshueshëm me vranësira, pa reshje të shiut, kohë pas kohe me diell, nesër do të fryej edhe frymë e fortë veçanërisht në pjesën veriore ku do shpejtësia do të arrijë deri në 60 kilometra në orë…reshje të reja shiu presim të enjten gjatë mbrëmjes dhe të premten pas dite ku do të ketë reshje të rrëmbyeshme të shiut, ndërsa nëpër male do ketë reshje bore”, deklaroi Lençe Ristova, sinpotike.
