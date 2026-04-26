Maqedonci: Ushtarakët e FSK-së po shkëlqejnë në akademitë e vendeve të NATO-s
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka bërë të ditur se ushtarakët e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) po vazhdojnë të shënojnë suksese në akademitë e vendeve të NATO-s.
Sipas tij, gjatë muajit prill, dy oficerë të FSK-së kanë diplomuar me sukses në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke dëshmuar nivel të lartë profesionalizmi dhe përgatitjeje.
Maqedonci ka njoftuar se nëntoger Endi Sherifi ka përfunduar një nga trajnimet më sfiduese të këmbësorisë në Ushtrinë Britanike, PCBC (Platoon Commander Battle Course), në Brecon të Uellsit, ku për performancën e tij është vlerësuar me “Mirënjohje të Veçantë” nga komandanti i Shkollës së Këmbësorisë.
Ndërkaq, në SHBA, Ermonda Meshi ka diplomuar nga “The Adjutant General Basic Officer Leader Course (AGBOLC)”, trajnim i avancuar për përgatitjen e oficerëve në fushën e menaxhimit të personelit dhe mbështetjes administrative në operacione ushtarake. Për arritjet e saj, ajo është nderuar me medaljen “United States Diplomatic Medal”.
Ministri theksoi se këto rezultate janë dëshmi e përkushtimit të ushtarakëve të FSK-së, por edhe e investimeve të vazhdueshme të Ministrisë së Mbrojtjes në trajnim, edukim ushtarak dhe zhvillim profesional.
Ai shtoi se përmes zgjerimit të mundësive për shkollim dhe specializim në akademitë dhe qendrat më prestigjioze të vendeve partnere, Kosova po ndërton një ushtri gjithnjë e më profesionale dhe të përgatitur sipas standardeve të NATO-s.
Maqedonci u shpreh krenar për secilin ushtarak të FSK-së që, sipas tij, me punë, disiplinë dhe përkushtim po e përfaqëson me dinjitet Republikën e Kosovës në akademitë e vendeve aleate, duke nënvizuar se arritjet e tyre janë edhe arritje të shtetit dhe të rrugëtimit drejt forcimit të kapaciteteve mbrojtëse.