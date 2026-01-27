Ina Aderi ka eskaluar ndaj Stenaldo Mëhillit duke e akuzuar për disa veprime brenda shtëpisë së Big Brother.

Ajo i thotë se po shikon çdo femër që ndodhet brenda këtij formati, duke e quajtur edhe maniak.

"Kush është palaç o Stenaldo,o maniak që sheh çdo femër që vjen. Ti je maniak që shikon çdo femër, i ndyrë", iu drejtua Ina.

Foto: Instagram

Këngëtari gjithashtu i hodhi akuza për lidhjen e krijuar me Keijsin në këtë reality shou.

Ajo mori kritika të shumta në rrjet për faktin se Stenaldo është i verbër.

Foto: Instagram

Ndërkaq fjalor të papërshtatshëm në lidhje me artistin ka përdorur edhe Keijsi.

Mbetet për t'u parë nëse do të ketë ndonjë ndëshkim nga ana e produksionit. /Telegrafi/

YjetMagazina