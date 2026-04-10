Man Utd identifikon yllin e Leipzigut si lojtarin ideal për ta përforcuar mbrojtjen
Manchester United aktualisht kryeson garën për të siguruar shërbimet e Castello Lukeba, mbrojtësit të talentuar qendror që luan te Leipzig.
23-vjeçari francez është shndërruar në një nga lojtarët më të kërkuar në kontinent, pas paraqitjeve të tij në 23 ndeshje këtë sezon.
Megjithëse lojtari ka një klauzolë lirimi prej 80 milionë eurosh, negociatat sugjerojnë se transferimi mund të finalizohet për një shifër më të ulët.
Castello Lukeba ka tentuar të ulë tensionin mediatik duke theksuar se prioriteti i tij aktual është performanca kolektive e skuadrës së tij në Gjermani.
Megjithatë, skenari i afatit kalimtar të verës duket i pashmangshëm, për shkak të nevojës së klubit sakson për të realizuar një shitje të rëndësishme për të balancuar financat.
Nëse transferimi i mbrojtësit francez nuk realizohet, klubi gjerman mund të hapë derën për largimin e lojtarëve të tjerë si Yan Diomande.
Klubi anglez synon të përfitojë nga gatishmëria e skuadrës gjermane për të negociuar një çmim më të përballueshëm se shifra fillestare prej 70 milionë eurosh.
Për Manchester United, sigurimi i afrimit të mbrojtësit të majtë me këmbë të majtë për rreth 57.5 milionë euro do të përbënte një sukses të madh në planifikimin sportiv.
Konkurrenca është e fortë, pasi edhe Arsenal po monitoron çdo lëvizje të mbrojtësit, ndërsa Bayern Munich është tërhequr nga gara.
Bavarezët mendojnë se kërkesat ekonomike janë shumë të larta, duke lënë kështu rrugën më të hapur për “Djajtë e Kuq” që të fitojnë një avantazh strategjik./Telegrafi/