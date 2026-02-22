Man City s’di të ndalet, gati 75 milionë euro për ylllin tjetër që po shkëlqen në Ligën Premier
Manchester City ka vënë në shënjestër mbrojtësin e djathtë 23-vjeçar Tino Livramento, i cili është shndërruar në një lojtar kyç te Newcastle United.
Synimi i “Qytetarëve” është i qartë: të sigurojnë një futbollist dinamik dhe të fuqishëm me potencial ndërkombëtar që përshtatet perfekt me sistemin e bazuar në posedim të trajnerit Pep Guardiola.
Guardiola po kërkon energji të freskët në krahun e djathtë dhe e sheh mbrojtësin e Newcastle si kandidatin ideal për të përballuar ngarkesën e shumë fronteve. Pavarësisht stabilitetit financiar të klubit anglez, oferta joshëse që po përgatitet në “Etihad” pritet të testojë rezistencën fillestare.
Oferta prej 75 milionë eurosh
Manchester City po përgatit një ofertë prej rreth 75 milionë eurosh për të siguruar shërbimet e reprezentuesit anglez. Sipas mediave britanike, interesi për Livramenton ka kaluar fazën e vëzhgimit dhe është kthyer në prioritet absolut.
Shuma reflekton besimin e madh që City ka te një lojtar i aftë të dominojë të gjithë krahun me shpërthimin e tij fizik. Megjithatë, situata mbetet komplekse, pasi Newcastle po kalon një fazë ambicioze rritjeje dhe nuk ka nxitim të shesë yjet e tij.
Newcastle është bërë një nga klubet më të qëndrueshme financiarisht në botë, duke detyruar klubet e interesuara të bëjnë oferta shumë mbi vlerën e tregut. Edhe kështu, mundësia për të luftuar çdo sezon për tituj dhe për një vend në Ligën e Kampionëve mbetet një magnet i fuqishëm për çdo futbollist.
Livramento ndodhet në një moment vendimtar të karrierës, pasi ka treguar pjekuri përtej moshës në skenat më kërkuese në Angli. Manchester City përfaqëson mundësinë për hapin e madh drejt elitës absolute dhe për të garuar për trofetë më prestigjiozë në kontinent.
Ndërsa projekti i Newcastle është solid, mungesa e kualifikimit të garantuar në kompeticionin më të madh të Evropës mund të jetë shkëndija për një largim veror. 23-vjeçari synon të konsolidohet në kombëtaren e parë dhe e di se të luash nën drejtimin e Guardiolës rrit ndjeshëm shanset ndërkombëtare.
Në muajt e fundit emri i tij është lidhur me disa klube, por asnjë ofertë nuk duket aq konkrete dhe e strukturuar sa ajo që vjen nga Manchester. Vendimi përfundimtar do të varet nga balancimi mes besnikërisë ndaj projektit në veri dhe dëshirës për të arritur majën e futbollit me kampionët aktualë./Telegrafi/