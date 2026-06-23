Makina përplaset me turmën përpara se të largohet nga vendi i ngjarjes – pamje të aksidentit me disa të lënduar në Londër
Në disa pamje të publikuara nga mediat britanike thuhet se shihet momenti kur një makinë përplaset me turmën në Londrën lindore, duke lënduar gjashtë persona, përpara se të largohet nga vendi i ngjarjes.
Policia ka nisur një kërkim për shoferin që u largua me shpejtësi pasi u përplas në pjesën e pasme të një makine blu të ndalur, duke shmangur për pak kalimtarët, ndërsa të tjerë u goditën në aksidentin e tmerrshëm, shkruajnë mediat britanike, përcjell Telegrafi.
Pamjet e kamerave të sigurisë nga incidenti, i cili ndodhi në orën 8:18 të mëngjesit në Green Street, në Upton Park, të shtunën në mëngjes, tregojnë një Toyota blu me një tabelë të bardhë që shfaq një 'L' për 'nxënës' që ndalet në rrugën kryesore.
Vetëm pak çaste më vonë, gati një duzinë këmbësorë shihen duke ecur në trotuar përpara se një 4x4 gri, që duket të jetë një Nissan Qashqai, të vijë me shpejtësi nga kthesa.
Mjeti shkatërron gjithçka në rrugën e tij ndërsa shoferi i kërkuar përplaset për një shtyllë ndriçimi, duke e përplasur atë pranë një semafori.
Ndërsa këmbësorët vrapojnë për t'u fshehur, duke u larguar nga rruga e saj, makina gri përplaset në pjesën e pasme të Toyota-s blu të ndalur përpara se shoferi që 'përplasi dhe iku' të ndalet.
Të dy automjetet më pas dalin jashtë pamjes së kamerave të sigurisë.
Policia Metropolitane tani ka nisur një kërkim për shoferin.
Daily Mail kupton se gjendja e të gjashtë personave tani është konfirmuar si jo kërcënuese për jetën ose që ndryshon jetën pasi ata u dërguan me urgjencë në spital.
Më parë ishte raportuar se të paktën një person pësoi lëndime të rrezikshme. Një shofer kuptohet se ka qenë midis gjashtë të lënduarve. /Telegrafi/