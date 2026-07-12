Makina e fundit për pista me motor W16 e Bugatti-t tani është e ligjshme për rrugë
Kompania britanike e inxhinierisë automobilistike Lanzante Limited është e njohur për marrjen e automjeteve vetëm për pista dhe shndërrimin e tyre në makina që mund të përdoren ligjërisht në rrugë publike.
Në Goodwood 2026, Lanzante u shfaq me një nga projektet e saj më të mira deri më tani: një Bugatti Bolide të ligjshëm për rrugë, transmeton Telegrafi.
Bugatti Bolide ishte një makinë e prodhuar vetëm për pista me prodhim të kufizuar nga viti 2024 deri në vitin 2025. U prodhuan vetëm 40 njësi dhe asnjëra nuk u miratua nga fabrika për t'u drejtuar me targë. Këtu hyn në lojë Lanzante.
Duke bashkëpunuar ngushtë me PRW Advanced Cooling Technology, Lanzante shndërron një përbindësh të rritur në pista në diçka që lejohet të kalojë pengesat e shpejtësisë dhe të kalojë nëpër rrugë.
Për ta bërë Bolide të ligjshëm për rrugë, Lanzante duhej të bënte një listë të gjatë ndryshimesh. Megjithatë, nëse nuk dini çfarë të kërkoni, këto ndryshime mund të jenë të vështira për t'u dalluar.
Bolide origjinal nuk kishte nevojë për dritat e përparme pasi mund të ngasësh vetëm në pistat e garave, të cilat zakonisht kanë ndriçimin e tyre.
Lanzante projektoi dritat e reja LED në formë X që integrohen direkt në shenjat X në pjesën e përparme të makinës. Pezullimi i rregulluar në pistë duhej të zbutej pak për përdorim në rrugë dhe edhe gomat e garave Michelin Slick duhej të zëvendësoheshin, pasi ato zgjasin vetëm 37 milje dhe kushtojnë 8,000 dollarë për set.
Për fat të mirë, motori nuk kishte nevojë të ndryshohej, pasi motori 8.0 litra W16 me katër turbo ndahet me makina rrugore si Chiron. Ai prodhon pak më pak se 1,600 kuaj fuqi, gjë që duhet të jetë e tmerrshme në një makinë që peshon nën 3,200 paund (para konvertimit të Lanzante). /Telegrafi/