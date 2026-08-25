Majat e gjetheve po zverdhen e thahen? Ja dy gabimet që mund të jeni duke bërë
Bima e tregon problemin herët – por shumë njerëz e kërkojnë shkakun në vendin e gabuar
Nëse keni vënë re se gjethet dikur të gjelbra dhe të shëndetshme të bimëve tuaja të brendshme kanë filluar të zverdhen në maja, e më pas të marrin ngjyrë kafe dhe të thahen, mendimi i parë mund të jetë se bimës i mungon diçka serioze ose se është prekur nga dëmtuesit.
Megjithatë, shkaku shpesh është shumë më i thjeshtë dhe lidhet me kushtet në të cilat mbahet bima në shtëpi, sidomos me lagështinë e ajrit dhe ujin që përdoret për ujitje.
Majat e thata dhe të kafenjta janë veçanërisht të zakonshme te bimët që në natyrë rriten në zona tropikale dhe janë mësuar me lagështi shumë më të lartë të ajrit sesa ajo që zakonisht kemi në ambiente të mbyllura.
Monstera, kalatea, fikusi dhe shumë bimë të tjera të njohura të shtëpisë mund t’i shfaqin shenjat e para të problemit pikërisht në skajet e gjetheve.
Gjendja mund të përkeqësohet gjatë dimrit për shkak të ngrohjes, por edhe gjatë verës kur kondicioneri punon për një kohë të gjatë dhe e than ajrin.
Problemi mund të jetë edhe uji i rubinetit
Një tjetër shkak i zakonshëm mund të jetë pikërisht uji që përdorim për t’i ujitur bimët.
Uji i fortë i rubinetit mund të përmbajë minerale dhe kripëra që me kalimin e kohës grumbullohen në dhe. Uji i rrjetit mund të përmbajë gjithashtu klor, ndaj të cilit disa bimë më të ndjeshme mund të reagojnë keq.
Nëse prej kohësh e ujitni bimën drejtpërdrejt me ujë rubineti dhe vëreni ndryshime në majat e gjetheve, mund të provoni ta ndryshoni këtë zakon.
Hidheni ujin në një shishe ose enë dhe lëreni të qëndrojë në temperaturë dhome para ujitjes. Qëndrimi mund të ndihmojë që një pjesë e klorit të avullojë, por nuk i largon mineralet përgjegjëse për fortësinë e ujit.
Po aq e rëndësishme është ajo që ndodh pas ujitjes. Nëse uji i tepërt grumbullohet në pjatën poshtë vazos, mos e lini bimën të qëndrojë për orë të tëra në të.
Uji i mbetur duhet të derdhet pasi dheu ta ketë thithur sasinë e nevojshme, sepse rrënjët që qëndrojnë vazhdimisht të lagura mund të fillojnë të kalben. Ndryshimi i ngjyrës së gjetheve mund të jetë një nga shenjat paralajmëruese, transmeton Telegrafi.
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Si ta rrisni lagështinë rreth bimëve
Nëse mendoni se problemi është ajri i thatë, zgjidhja nuk duhet domosdoshmërisht të jetë blerja e një lagështuesi.
Një mundësi është t’i vendosni disa bimë më afër njëra-tjetrës. Uji që ato çlirojnë përmes transpirimit mund të krijojë një mikroklimë pak më të lagësht në zonën përreth.
Përdoret shpesh edhe metoda me guralecë. Në një tabaka më të gjerë vendosni një shtresë guralecësh dhe pak ujë, ndërsa vazon vendoseni sipër në mënyrë që fundi i saj të mos qëndrojë i zhytur në ujë.
Ndërsa uji avullon, lagështia pranë bimës mund të rritet pak. Megjithatë, efekti zakonisht është i kufizuar dhe, për bimët që kërkojnë lagështi shumë të lartë, kjo metodë nuk mund ta zëvendësojë lagështuesin e ajrit.
Çfarë të bëni me majat që tashmë janë zverdhur ose tharë?
Indi i dëmtuar nuk do të bëhet përsëri i gjelbër, prandaj pjesët e thata mund të hiqen me kujdes me gërshërë të pastra.
Mos prisni thellë në pjesën e shëndetshme të gjethes. Ndiqni formën e saj natyrore dhe lini një skaj shumë të hollë të indit të tharë.
Megjithatë, më e rëndësishmja është të gjendet shkaku i problemit. Nëse ndryshoni vetëm pamjen e gjethes, por vazhdoni me të njëjtën mënyrë ujitjeje dhe mbajtjeje të bimës, majat e thata ka shumë gjasa të shfaqen përsëri. /Telegrafi/