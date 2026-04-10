Macja e zhdukur prej 5 vitesh ribashkohet me familjen falë mikroçipit
Një mace nga Teksasi që kishte qenë e zhdukur për pesë vjet u ribashkua me familjen e saj falë informacionit në mikroçipin e saj.
Streha Rajonale e Kafshëve e Qarkut Williamson tha se macja u soll në qendër në fund të marsit dhe u skanua për një mikroçip, i cili zbuloi informacionin e pronarëve të saj.
Zyrtarët e strehës u tronditën kur mësuan se kafsha shtëpiake, e quajtur KitKat, kishte qenë e zhdukur prej pesë vitesh.
Macja dukej se ishte në gjendje të mirë shëndetësore.
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
Jobs
Real Estate