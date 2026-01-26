Luftë ndaj “kaosit dixhital”, Egjipti pritet të miratojë kufizime në përdorimin e mediave sociale nga fëmijët
Parlamenti i Egjiptit po shqyrton mënyra për të rregulluar përdorimin e platformave të mediave sociale nga fëmijët për të luftuar atë që ligjvënësit e quajnë "kaos dixhital", pas disa vendeve perëndimore që po shqyrtojnë ndalimin e adoleshentëve të rinj nga mediat sociale.
Dhoma e Përfaqësuesve tha në një deklaratë të dielën vonë se do të punojë për një legjislacion për të rregulluar përdorimin e mediave sociale nga fëmijët dhe "t'i japë fund kaosit dixhital me të cilin po përballen fëmijët tanë dhe që ndikon negativisht në të ardhmen e tyre".
Ligjvënësit do të konsultohen me qeverinë dhe organet e ekspertëve për të hartuar një ligj për të "mbrojtur fëmijët egjiptianë nga çdo rrezik që kërcënon mendimet dhe sjelljen e tyre", thuhet në deklaratë.
Deklarata erdhi pasi presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi të shtunën i kërkoi qeverisë së tij dhe ligjvënësve të shqyrtojnë miratimin e legjislacionit që kufizon përdorimin e mediave sociale nga fëmijët, "derisa të arrijnë një moshë kur mund ta trajtojnë atë siç duhet".
Në komentet televizive të presidentit iu kërkua qeverisë së tij të shqyrtojë vendimet nga vende të tjera, përfshirë Australinë dhe Mbretërinë e Bashkuar, që po punojnë për legjislacionin për të "kufizimin ose ndalimin" e fëmijëve nga mediat sociale.
Rreth 50 përqind e fëmijëve nën 18 vjeç në Egjipt përdorin platforma të mediave sociale ku ka të ngjarë të ekspozohen ndaj përmbajtjes së dëmshme, ngacmimit kibernetik dhe abuzimit, sipas një raporti të vitit 2024 nga Qendra Kombëtare për Kërkime Sociale dhe Kriminologjike, një grup ekspertësh i lidhur me qeverinë.
Në dhjetor, Australia u bë vendi i parë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç.
Ky veprim shkaktoi debate të tensionuara rreth përdorimit të teknologjisë, privatësisë, sigurisë së fëmijëve dhe shëndetit mendor dhe ka nxitur vendet e tjera të marrin në konsideratë masa të ngjashme.
Edhe qeveria britanike tha se do të shqyrtojë ndalimin e adoleshentëve të rinj nga mediat sociale, ndërsa do të shtrëngojë ligjet e hartuara për të mbrojtur fëmijët nga përmbajtja e dëmshme dhe koha e tepërt para ekranit.Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron i kërkoi qeverisë së tij të përshpejtojë procesin ligjor për të siguruar që një ndalim i mediave sociale për fëmijët nën 15 vjeç të mund të zbatohet në fillim të vitit të ardhshëm shkollor në shtator. /Telegrafi/