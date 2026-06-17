LSDM: ZNAM-i është satelit i OBRM-PDUKM-së, Dimitrievski tradhtoi votuesit
Nga LSDM thonë se "të gjithë e dinë pse ZNAM hyri në koalicionin e tenderit me grupin e krimit të organizuar OBRM-PDUKM". Nga LSDM thonë se Maksim Dimitrievski së pari tradhtoi partinë e tij, dhe pastaj votuesit e tij.
"Pasi partia filloi të shpërbëhej, një nga një deputetë dhe këshilltarë filluan ta linin atë. E tëra çfarë mbeti ishte që Makso të "përpunonte" avancimin që mori nga Mickoski. ZNAM nuk është parti politike. ZNAM është një satelit i OBRM-PDUKM-së, një shoqatë e krijuar dhe e financuar nga Hristijan Mickoski për të siguruar shkatërrimin e opozitës së vetme, për të ngatërruar votuesit dhe për dy vitet e fundit për të pështyrë mbi opozitën".
"Programi i vetëm është interesi personal dhe quhet "xhep". Tani, kur partia juaj po shpërbëhet dhe qytetarët që ju besuan janë mashtruar, e vetmja pyetje që mbetet është: Kur do ta shpallë Prokuroria aplikimin për tenderët në Postë?", thonë nga LSDM.