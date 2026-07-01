LSDM: Rikonstruimi i Mickoskit është kozmetikë e strukturës kriminale
Nga LSDM kanë akuzuar Mickoskin për emrat e rinj të ministrave, të cilët ai i prezantoi mbrëmë. Nga LSDM thonë se kur nuk ka rezultate, ka teatër me rikonstruim.
"Kjo nuk është një reformë e Qeverisë, por një ndryshim kozmetik i së njëjtës strukturë kriminale. Disa ministra po zhvendosen, disa emra të rinj po dalin në skenë, dhe njerëzit dhe departamentet kryesore mbeten të njëjta. Punët e brendshme, mbrojtja, financat, punët e jashtme, arsimi - gjithçka në të njëjtat duar. Ata thjesht po i kthejnë karriget për të krijuar përshtypjen se diçka po ndryshon".
"Kjo është taktika e Mickoskit: kur ekonomia është në kolaps, kur buxheti është bosh, kur nuk ka para as për pensione, kur rruga evropiane është e bllokuar - atëherë po bëhet një "rikonstruim" për të shpërqendruar vëmendjen. Nuk është bërë asnjë reformë serioze. Nuk është zgjidhur asnjë problem i madh që shqetëson qytetarët. Vetëm karriget ministrore po rishpërndahen midis të njëjtëve njerëz dhe satelitëve të tyre".
"Mickoski thjesht po e rilyen të njëjtin sistem kriminal, në mënyrë që ta mbajë atë në pushtet për një kohë më të gjatë. Kjo nuk është aspak ndryshim. Ky është një pranim se qeveria aktuale ka dështuar, por në vend që të pranojë përgjegjësinë, po luhet një tjetër teatër. Qytetarët nuk duan emra të vjetër e të rinj në pozicione të vjetra e të reja. Ata duan rezultate. Dhe nuk ka rezultate, as nuk do të ketë, ndërsa i njëjti grup i organizuar kriminal është në krye të shtetit", thonë nga LSDM.