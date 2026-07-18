LSDM: Për çfarë ekonomie po flet Mickoski, kur mbi 73% e qytetarëve fitojnë paga nën mesataren
"Çfarë lloj "ekonomie të tretë në Evropë" ka Mickoski kur mbi 73% e qytetarëve fitojnë paga nën mesataren? Të dhënat e PRO-së demaskojnë propagandën qeveritare. Nuk ka ekonomi të tretë në Evropë. Ka 73% të qytetarëve me paga nën mesataren dhe një qeveri që po e grabit popullin në mënyrë armiqësore" thotë LSDM.
Sipas LSDM-së, gjysma e punonjësve, ose 50%, fitojnë midis 24,000 dhe 36,000 denarë në muaj.
"Pas dy vitesh të Mickoskit dhe OBRM-PDUKM-së në pushtet, standardi i jetesës është shembur plotësisht. Qytetarët po bëhen më të varfër, pagat janë ndër më të ulëtat në Evropë dhe njerëzit jetojnë shumë më keq se dy vjet më parë. Shporta minimale sindikale është tashmë rreth 70,000 denarë. Kjo do të thotë që gjysma e punonjësve nuk kanë as dy paga për të mbuluar shpenzimet themelore të jetesës së një familjeje. Ky është realiteti pas historive të Mickoskit për suksesin e supozuar ekonomik: shumica e punëtorëve mezi ia dalin mbanë. Jeta është bërë shumë e shtrenjtë. Pagat nuk përballojnë rritjen e çmimeve, ushqimi po bëhet luks dhe faturat po bëhen gjithnjë e më të larta. Pezullimi i rritjes së pagave dhe refuzimi i qeverisë së Mickoskit për të rritur pagën minimale në 600 euro i shtyn drejtpërdrejt punëtorët dhe familjet e tyre në varfëri. Kriza nuk po zbutet. Rritja e çmimeve të karburantit është një goditje e re e rëndë për buxhetet familjare, e cila do të shkaktojë një rritje shtesë e çmimeve të ushqimit, transportit dhe produkteve të tjera bazë.Ndërsa njerëzit po varfërohen, vetëm Mickoski dhe OBRM-PDUKM jetojnë mirë financiarisht, të cilët po pasurohen në kurriz të qytetarëve përmes tenderëve kriminalë”, thuhet në deklaratë.