LSDM: Nuk jemi kundër votimit të diasporës, jemi kundër modelit që hap derën për vjedhje të zgjedhjeve
Vazhdojnë akuzat partiake në lidhje me votimin e diasporës në zgjedhje. LSDM-ja akuzon përsëri qeverinë se nuk po heq dorë nga përpjekjet e saj, sipas tyre, për inxhinieri zgjedhore dhe manipulim të mbi 200,000 votave nga diaspora.
Ata thonë se nuk janë kundër votës së diasporës, por kundër një modeli që do t'i hapte derën grabitjes zgjedhore.
"Pasi dështoi përpjekja e tyre kontrabandë për votim elektronik, pa asnjë kontroll, ata tani po përpiqen të imponojnë votimin me postë, përsëri pa asnjë kontroll dhe garanci sigurie për vullnetin e lirë të qytetarëve. Mickoskit nuk i intereson Axhenda e Reformës, është vetëm një mbulesë për grabitjen zgjedhore. Është gënjeshtër që LSDM-ja është kundër votës së diasporës, sepse emigrantët po votojnë edhe tani. Ne jemi kundër një modeli që i hap derën grabitjes zgjedhore dhe manipulimit të votave të 200,000 qytetarëve nga diaspora", thonë nga LSDM-ja.
Partia opozitare beson se qeveria duhet të tërhiqet nga "këto qëllime" dhe të paraqesë një propozim të ri ku KSHZ-ja do të rregullonte votimin e diasporës me konsensus.