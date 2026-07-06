LSDM: Mickoski paralajmëron rritjen e çmimeve të naftës, por nuk paralajmëron asnjë masë
Nga LSDM thonë se kryeministi Hristijan Mickoski njoftoi rritjen e çmimit të karburantit për sot, por nuk njoftoi asnjë masë që do t'i mbronte qytetarët nga tronditja e re e çmimeve.
"Ashtu siç tha se ka tregje dhe kompani që operojnë me "marzhe më të larta fitimi", por tha se "nuk do t'i zbulojë emrat për momentin". Këta janë dy Mickoski-t - njëri pranon se ka një problem, tjetri përpiqet të shpërqendrohet nga problemi me gënjeshtra dhe manipulime. Ndërsa qytetarët jetojnë një jetë të çrregullt, duke u varfëruar dita-ditës, Mickoski nuk bën asgjë".
"Kjo është arsyeja pse çdo deklaratë që bën është "do ta shohë së shpejti". Se "së shpejti" nuk i mbush frigoriferët e qytetarëve, as nuk i paguan faturat e tyre. Çdo rritje e çmimeve të karburantit rrit drejtpërdrejt kostot e transportit, dhe kjo përsëri rrjedh në çmime më të larta të ushqimeve. Në fund, faturën e paguajnë përsëri qytetarët, të cilët nuk mund t'ia dalin mbanë në muaj".
"Pothuajse 70,000 denarë nevojiten për një familje me katër anëtarë vetëm për të mbuluar shpenzimet themelore të jetesës. Inflacioni gërryen fuqinë blerëse. Me ribalancimin e buxhetit dhe rishikimin lart të inflacionit në 4.5%, Qeveria ka pranuar se çmimet do të vazhdojnë të rriten. Kjo do të thotë ushqim edhe më i shtrenjtë, fatura edhe më të larta, një jetë edhe më e shtrenjtë dhe e vështirë. Vlerë më e ulët e pagave dhe pensioneve. Më pak fuqi blerëse. Dhe Mickoski nuk dëshiron të dëgjojë për një pagë minimale prej 600 eurosh dhe masa. Ai nuk pranoi asnjë masë nga LSDM, as për ngrirjen e marzheve të produkteve bazë ushqimore, as mbështetje për kategoritë më të cenueshme të qytetarëve", thonë nga LSDM.