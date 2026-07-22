LSDM: Autoritetet shëndetësore dhe inspektuese lejuan që qytetarët e Gostivarit të helmohen me ujë të ndotur
Rasti i helmimit në Gostivar ekspozon një precedent të rrezikshëm dhe të papranueshëm, thonë nga LSDM.
Sipas tyre, Prokuroria dhe institucionet kompetente kanë vendosur procedurat burokratike dhe të ashtuquajturën "sekret të hetimit" mbi të drejtën kushtetuese të qytetarëve për një mjedis dhe shëndet të sigurt.
"Ndotja e ujit filloi më 25 qershor. Në vend që të reagonin menjëherë, autoritetet shëndetësore dhe të inspektimit heshtën për javë të tëra dhe i lejuan qytetarët të konsumonin ujë të kontaminuar me fekale. Edhe më e frikshme është se, pavarësisht dijenisë se uji ishte i kontaminuar, vetëm pak ditë para hapjes së hetimit, institucionet e shpallën publikisht ujin të sigurt".
"Hetimi nuk u iniciua nga institucionet shëndetësore, por Prokuroria Themelore Publike duhej të vepronte sipas një informacioni. Kjo në vetvete flet për një kolaps të plotë institucional. Problemi më serioz, megjithatë, është sjellja e Prokurorisë. Këmbëngulja e tyre në "sekretin e hetimit" si justifikim për mosmarrjen e masave për të mbrojtur shëndetin publik është një zëvendësim i rrezikshëm i tezave".
"Cilësia e ujit të pijshëm nuk është sekret hetimor. Është një fakt i shëndetit publik që duhet t'u dihet qytetarëve në çdo kohë. Shpallja e një ndalimi për ujin e pijshëm për shkak të devijimeve mikrobiologjike absolutisht nuk do ta kishte kompromentuar hetimin në asnjë mënyrë. Në vend të kësaj, Zyra e Shëndetit Publik veproi me takt dhe autoritetet shëndetësore heshtën, duke lejuar përhapjen e epidemisë. Rezultati është helmim masiv me mbi 3,100 pacientë të regjistruar".
"Të gjithë ata që morën pjesë në fshehjen e informacionit në lidhje me cilësinë e ujit, dhe më pas në fshehjen e provave, si dhe ata që kishin indikacione për ndotje të ujit dhe nuk bënë asgjë për të parandaluar dhe mbrojtur shëndetin e banorëve të Gostivarit, duhet të mbajnë jo vetëm përgjegjësi morale, por edhe penale", thonë nga LSDM.