Llukarevska: Me këtë qeveri, qytetarët po përballen me rritje të çmimeve dhe rënie të standardit të jetesës
Deputetja e LSDM-së, Sanja Llukarevska ka reaguar ndaj ribalancimit të buxhetit, i cili u miratua sot në Kuvend, si një konfirmim të planifikimit të gabuar ekonomik të Qeverisë.
Ajo, në "Sitel", theksoi se në vend të masave specifike për të përmirësuar standardin e jetesës, Qeveria po ofron huazime të reja, një deficit më të madh buxhetor dhe nuk ka përgjigje se ku do të përfundojnë fondet shtesë.
“Ky ribalancim nuk përfaqëson zhvillim. Përkundrazi, kryesisht ka të bëjë me planifikim të gabuar. Pyetja ime kryesore sot ishte se ku dështoi, në anën e të ardhurave, në anën e shpenzimeve, në deficit apo në të tre fushat së bashku. Kemi një deficit buxhetor prej 7 miliardë denarësh, dhe publiku ende nuk ka përgjigje se për çfarë saktësisht do të shpenzohen këto fonde”, tha Llukarevska.
Ajo theksoi se Qeveria po flet për investime, zhvillim dhe projekte të reja, por nuk po tregon një plan specifik se ku do të investohen fondet, as se si do të kontribuojnë ato në një jetë më të mirë për qytetarët.
Llukarevska theksoi se politikat ekonomike të Qeverisë nuk kanë rezultate, ndërsa qytetarët i ndiejnë pasojat e rritjes së çmimeve dhe rënies së standardit të jetesës çdo ditë.
"Ministri i Ekonomisë po dështon plotësisht në përballimin e tronditjeve të çmimeve. Ai po i shkatërron plotësisht masat. Çmimet po rriten vazhdimisht, kostot e ngrohjes po rriten, çmimet e karburantit po rriten, nuk i kemi paguar siç duhet subvencionet për fermerët, nuk u kemi paguar ndihmën atyre kategorive të cenueshme që kanë nevojë për të. Për herë të parë, spitale të caktuara, të cilat kanë funksionuar për 40 vjet, tani kanë llogari të bllokuara. Pra, realiteti është se ne nuk po shkojmë në drejtimin e duhur", theksoi Llukarevska.
Llukarevska theksoi gjithashtu situatën financiare në vend, duke theksuar faktin se shifrat tregojnë një përkeqësim serioz të financave publike./Telegrafi/