Lihtenshtajni drejt legalizimit të abortit? Parlamenti voton ngushtë, por princi kërcënon me veto
Parlamenti i Lihtenshtajnit ka votuar me diferencë minimale në favor të legalizimit të abortit gjatë 12 javëve të para të shtatzënisë, por iniciativa përballet me një pengesë të madhe: fuqinë e princit trashëgimtar për ta bllokuar ligjin.
Iniciativa qytetare, e udhëhequr nga një grup grash, u miratua me 13 vota pro dhe 12 kundër në parlamentin me 25 deputetë. Propozimi synon gjithashtu të heqë ndalimin kombëtar për dhënien e informacionit mbi abortin dhe ta bëjë procedurën të mbuluar nga sigurimi shëndetësor.
Megjithatë, miratimi parlamentar nuk garanton hyrjen e ligjit në fuqi. Princi trashëgimtar Alois, i cili ushtron kompetenca të jashtëzakonshme për një monark evropian, ka deklaruar më herët se do ta përdorte të drejtën e vetos kundër legalizimit të abortit.
Mbështetësit e iniciativës argumentojnë se ekziston mbështetje e konsiderueshme në shoqërinë e Lihtenshtajnit për ndryshimin e ligjit. Megjithatë, deputetët refuzuan një propozim të veçantë për ta dërguar çështjen në referendum.
Lihtenshtajni ka rreth 41 mijë banorë, ndërsa afërsisht 80 për qind e popullsisë i përkasin Kishës Katolike Romake, e cila kundërshton abortin, transmeton Telegrafi.
Vendi kishte zhvilluar një referendum për legalizimin e abortit edhe në vitin 2011, por propozimi u rrëzua nga 52 për qind e votuesve. Edhe atëherë, Alois kishte sinjalizuar se do të kundërshtonte ndryshimin.
Aktualisht, aborti në Lihtenshtajn lejohet vetëm në rrethana të kufizuara, përfshirë rastet kur rrezikohet jeta e gruas ose kur shtatzënia është rezultat i përdhunimit.
Kryerja e një aborti jashtë këtyre rasteve mund të dënohet me deri në tre vjet burg, ndërsa gruaja që kryen procedurën mund të përballet me deri në një vit burg.
Për shkak të kufizimeve, gratë nga Lihtenshtajni zakonisht udhëtojnë në Austri ose Zvicër për të kryer abortin. Që nga viti 2015, ato mund ta bëjnë këtë pa u ndëshkuar, por shpenzimet nuk mbulohen nga sigurimi shëndetësor.
Nisma aktuale u drejtua nga Tatjana As'Ad, 28 vjeçe, nga partia e vogël e majtë Free List. Mbështetësit arritën të mbledhin 4,970 nënshkrime, pothuajse pesë herë më shumë se numri i nevojshëm për ta çuar propozimin në parlament.
Kufiri prej 12 javësh është tashmë në fuqi në shumë vende evropiane. Ndërkohë, në Angli, Skoci dhe Uells, aborti lejohet ligjërisht deri në 23 javë e 6 ditë në shumicën e rrethanave.
Por në Lihtenshtajn, beteja mund të mos vendoset në parlament. Shtëpia Princërore ka deklaruar se shqetësimi kryesor është se iniciativa nuk ofron mbrojtje të mjaftueshme për jetën e palindur.
Alois ka lënë të kuptohet se mund të mbështesë ndryshime në rregullat ekzistuese, përfshirë heqjen e kufizimeve mbi informacionin publik dhe qartësimin e dispozitave aktuale, por jo legalizimin e plotë të abortit sipas iniciativës së miratuar nga deputetët.
Rasti i Lihtenshtajnit është veçanërisht i pazakontë për Evropën Perëndimore. Princi trashëgimtar ka kompetenca shumë më të gjera se shumica e monarkëve evropianë, përfshirë të drejtën për të shkarkuar qeverinë ose ministra, për të emëruar gjyqtarë, për të propozuar ndryshime ligjore dhe për të vendosur veto ndaj legjislacionit.
Kështu, pavarësisht votimit të ngushtë parlamentar, fati i kësaj nisme tashmë varet në masë të madhe nga vendimi i princit Alois. /Telegrafi/