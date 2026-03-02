Lëkura e trupit s’është “dytësore”: Rutina që ndihmon te ekzema, aknet dhe hidratimi gjithë ditën
Serumi në lëkurë të lagësht ndihmon që hidratimi të zgjasë më gjatë, ndërsa shmang ndjesinë e rëndë të kremrave
Në një rutinë me punë, fëmijë, obligime dhe vrap të përhershëm me kohën, kujdesi për trupin zakonisht reduktohet në një lyerje të shpejtë me losion pas dushit. Por aplikimi herë pas here i qumështit për trup vështirë se mund të quhet kujdes i vërtetë për lëkurën.
Ndërkohë, bota e bukurisë ka shkuar prej kohësh një hap më tej, nga hidratimi bazik dhe pilingu, te trajtimet e synuara që zgjidhin probleme konkrete të lëkurës si hiperpigmentimi, toni i pabarabartë apo keratoza pilaris. Me fjalë të tjera, është koha të fillojmë të kujdesemi edhe për ato 95% të mbetura të lëkurës me të njëjtën vëmendje si për fytyrën.
Ciklimi i kujdesit të lëkurës, por për trupin
Koncepti i “ciklimit të kujdesit të lëkurës” ndoshta ta njeh kur bëhet fjalë për fytyrën, por është po aq i zbatueshëm edhe për trupin. Thelbi është te shpërndarja e duhur e përbërësve aktivë, që lëkura të ketë kohë t’i shfrytëzojë, pa irritime.
Si mund të duket kjo në praktikë?
Nata e parë: eksfolim kimik me acide AHA ose BHA
Nata e dytë: losion për trup me retinol
Nata e tretë dhe e katërt: formula rigjeneruese me ceramide
Ky ritëm i jep lëkurës mundësi të rigjenerohet dhe, me kalimin e kohës, të përmirësojë teksturën dhe tonusin.
Piling enzimatik për trupin
A të kujtohet koha kur të gjithë përdornim pilingë të ashpër që në fakt krijonin mikroçarje në lëkurë dhe dëmtonin barrierën mbrojtëse? Sot, gjithnjë e më shumë po zëvendësohen me pilingë enzimatikë.
Ndryshe nga variantet mekanike, enzimat i shpërbëjnë butësisht qelizat e vdekura të lëkurës, pa e dëmtuar shtresën sipërfaqësore. Vijnë në formë xheli ose serumi dhe japin lëkurë të lëmuar pa fërkim agresiv, transmeton Telegrafi.
Drenazh limfatik në shtëpi
Drenazhi limfatik nuk është më i rezervuar vetëm për trajtime në sallone. Është një masazh me lëvizje ritmike në drejtim të zemrës, me qëllim që:
• të ulë mbajtjen e lëngjeve
• të nxisë qarkullimin
• të përmirësojë tonusin e lëkurës
Të duhet vetëm vaj për trup dhe një mjet masazhi. Lëvizjet duhet të ndjekin rrjedhën e limfës – nga kyçet lart, ndërsa në bark rekomandohen lëvizje rrethore në drejtim të akrepave të orës.
Serume për trup në lëkurë të lagësht
Para se të marrësh peshqirin, shto edhe një hap në rutinë. Pas dushit, ndërsa lëkura është ende e lagësht dhe poret janë të hapura nga avulli, apliko një serum për trup me përbërës si acidi hialuronik dhe peptidet.
Kështu, lagështia “mbyllet” në lëkurë dhe shmanget ndjesia ngjitëse pas dushit.
Preparatet që ruajnë mikrobiomën e lëkurës
Gjithnjë e më shumë formula e mbështesin mikroflorën natyrore të lëkurës falë përbërësve si prebiotikët, postbiotikët, niacinamidi dhe ceramidet. Janë veçanërisht të dobishme për gjendje si ekzema ose aknet në trup, ndërsa teksturat e lehta i bëjnë të përshtatshme edhe për ditë të ngrohta e të lagështa, pa pasur nevojë për riaplikim të ndërlikuar.
Filtra dushi me vitaminë C
Kujdesi për lëkurën nis – me ujin. Uji i fortë, i pasur me klor dhe minerale, me kalimin e kohës mund t’i heqë vajrat natyralë të lëkurës dhe ta dëmtojë barrierën mbrojtëse.
Filtrat për dush me shtesë të vitaminës C ndihmojnë në neutralizimin e klorit para se të vijë në kontakt me lëkurën, duke ofruar mbrojtje shtesë antioksiduese dhe duke ulur tharjen.
Përfundimi? Kujdesi për trupin nuk është më një shtesë “luksoze” e rutinës, por pjesë e domosdoshme e saj, sidomos kur çdo ditë balancon mes punës, fëmijës dhe gjithë obligimeve që vijnë me to. Lëkura jote meriton të njëjtën vëmendje nga koka te thembrat. /Telegrafi/