LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e Maqedonisë së Veriut
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë kryesisht të lagura, informon LAMM.
Ekipet e NP "Rruga e Maqedonisë" janë të pajisura plotësisht, makineria dhe fuqia punëtore e nevojshme janë në dispozicion dhe pastrimi i borës po kryhet vazhdimisht në terren.
Në bashkëpunim me NP Rrugët Shtetërore dhe Ministrinë e Transportit, po kryhen aktivitete të koordinuara me qëllim sigurimin e rrjedhës së qetë dhe të sigurt të trafikut.
Përveç menaxhimit të kujdesshëm dhe të ndërgjegjshëm të automjeteve, rekomandohet përdorimi i detyrueshëm i pajisjeve dimërore, respektimi i sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe shpejtësia e rregulluar sipas kushteve të rrugës. Rekomandohet gjithashtu informacion në kohë nga të gjitha qendrat e informacionit për kushtet dhe trafikun në rrugët shtetërore.
Aktivitetet e koordinuara të institucioneve kompetente vazhdojnë gjatë periudhës së ardhshme, me qëllim sigurimin e rrjedhës së qetë dhe të sigurt të trafikut.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikat kufitare në anën e Maqedonisë së Veriut nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.