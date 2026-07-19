LAMM: Deri në 30 minuta pritje në pikat kufitare
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, informon LAMM.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është rritur.
Në vendkalimet kufitare "Bogorodicë" dhe "Dojran" ka një frekuencë të shtuar të automjeteve, koha e pritjes për dalje nga vendi është rreth 30 minuta, ndërsa në vendkalimin "Tabanocë" koha e pritjes për hyrje në vend është rreth 20 minuta.
Në vendkalimet e tjera kufitare në anën maqedonase, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
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