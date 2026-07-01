Lamborghini ka ndërtuar SUV-in e saj më të fuqishëm ndonjëherë
Pothuajse një dekadë më vonë, shumë gjëra kanë ndryshuar me SUV-in e parë të Lamborghini-t.
Urus origjinal debutoi me një motor V8 me dy turbo, i cili krijoi një version edhe më të fuqishëm Performante.
Në vitin 2024, mbërriti Urus SE i ridizajnuar, tani me një sistem fuqie plug-in-hybrid.
Sot, kjo linjë vazhdon me Urus SE Performante të ri, transmeton Telegrafi.
Modeli më i shpejtë dhe më i fuqishëm i Urus deri më sot, SE Performante ka të njëjtin sistem fuqie plug-in-hybrid V8 4.0 litra me dy turbo si SE standarde.
Por në stilin e vërtetë të Performante, është i fuqizuar për të qenë edhe më i fuqishëm.
Urus SE Performante prodhon 800 kuaj-fuqi dhe 738 nm çift rrotullues - 11 kuaj fuqi më shumë se SE standarde, dhe 37 nm shtesë.
Kjo e bën atë super-SUV-in më të shpejtë në botë sipas matjeve të Lamborghini-t, duke e çuar atë në 100 kilometra në orë në 3.3 sekonda dhe në një shpejtësi maksimale prej 194 miljesh në orë.
Motori V8 është i çiftëzuar me një motor elektrik sinkron me energji të furnizuar nga një paketë baterie 25.9 kilovat-orë.
Kjo bateri është vendosur nën dyshemenë e ngarkesës për të përmirësuar qendrën e gravitetit të Urus SE Performante, dhe i lejon SUV-it të performancës të ngasë vetëm me energji elektrike deri në 37 milje.
I njëjti transmision me tetë shpejtësi menaxhon të gjithë atë fuqi, por këtu është rikalibruar për të përmirësuar kohën e reagimit dhe për të minimizuar vonesën e çift rrotullues.
Është i çiftëzuar me një sistem standard me tërheqje në të gjitha rrotat të kontrolluar elektronikisht.
Kjo gjithashtu përkon me një ulje prej 25 përqind të dridhjeve të karrocerisë. Në përgjithësi, Urus SE Performante është 6 përqind më i shpejtë gjatë manovrimit dhe ka një kohë reagimi prej 12 përqind më të shpejtë.
Kombinojeni këtë me gomat e reja Pirelli P Zero - me përmasa 22 ose 23 inç - dhe kapja gjithashtu përmirësohet deri në 6 përqind.
Sigurisht, me çdo model të vërtetë performance Lamborghini, nuk bëhet fjalë vetëm për fuqi.
Kjo është arsyeja pse Urus SE Performante paraqet një mori përmirësimesh aerodinamike dhe peshe që synojnë të përmirësojnë performancën e tij si në rrugë ashtu edhe në pistë.
Falë një përdorimi të madh të fibrave të karbonit në kapakun e motorit, çatinë, skajet anësore dhe gjetkë, SE Performante është 50 kilogramë më i lehtë se Urus SE tradicional.
Silenciatori dhe tubat e lehtë të shkarkimit si pjesë e sistemit të ri të shkarkimit Akrapovič humbin 10 kilogramë, ndërsa sistemi i Integruar i Frenave Power ul edhe 5.8 kg.
Spoileri dhe difuzorët prej fibre karboni sigurojnë stabilitet me shpejtësi të lartë në pjesën e pasme, ndërsa një pjesë e përparme më e gjerë përmirëson ftohjen e baterisë dhe rrjedhën e ajrit. Edhe ftohja e frenave është 8 përqind më efikase sesa në Urus SE.
Një gjë që ende nuk e dimë për Urus SE Performante është se sa do të kushtojë.
Me Urus SE standarde që fillon nga pak mbi 252,000 dollarë dhe Performante-n e mëparshme që vjen rreth 270,000 dollarë, mos prisni që modeli Performante të jetë i lirë.
Një çmim bazë prej rreth 300,000 dollarësh nuk është i pamundur. /Telegrafi/