Ky Ford Mustang Dragster thuhet se është bërë automjeti elektrik më i shpejtë në botë
Ford thuhet se ka vendosur një tjetër rekord në botën e makinave elektrike, këtë herë në garat drag.
Modeli i ri Ford Mustang Cobra Jet 2200 është shpallur si EV-ja më e shpejtë në botë në vijë të drejtë.
Ky model arriti të përshkojë një çerek milje (rreth 402 metra) për vetëm 6.87 sekonda, duke kapur një shpejtësi prej 221 milje në orë (rreth 356 km/h).
Kjo e vendos atë në krye të makinave elektrike për performancë ekstreme në pista drag.
Cobra Jet 2200 është një evolucion i modelit Mustang Cobra Jet 1800, por me përmirësime të mëdha.
It's official: The Ford Racing Mustang Cobra Jet 2200 has clocked a new record time of 6.87 at 221 mph - now the quickest electric car on the planet.#FordRacing pic.twitter.com/drmvH2XRp6
— Ford Racing (@FordRacing) April 25, 2026
Ndryshe nga paraardhësi me katër motorë, ky version përdor vetëm dy motorë elektrikë, por arrin fuqi totale prej 2,200 kuaj fuqi.
Përveç kësaj, është më i lehtë dhe karikohet më shpejt.
Siguria gjithashtu është rritur ndjeshëm. Makina ka një sistem emergjent që mund të ndërpresë menjëherë energjinë elektrike përmes një mekanizmi të aktivizuar nga shoferi ose ekipi i garës.
Një nga risitë më interesante është sistemi i avancuar i transmisionit, që ndihmon në kontrollin optimal të fuqisë gjatë nisjes dhe më pas kalon në “direct drive” kur makina arrin shpejtësi maksimale. /Telegrafi/