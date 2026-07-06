Kuzeska: Votimi me postë është një përpjekje e re për manipulim
LSDM njoftoi sot se OBRM-PDUKM në pushtet synon të prezantojë ndryshime në modelin zgjedhor për votimin e diasporës që hapin hapësirë për abuzime të mundshme.
Në një konferencë për shtyp, zëdhënësja e partisë Bogdanka Kuzeska deklaroi se përpjekja fillestare për votim elektronik për diasporën u zëvendësua me një propozim për votim me postë, i cili nuk ofron kontrolle dhe garanci të mjaftueshme për mbrojtjen e vullnetit zgjedhor.
"Mickoski dhe OBRM-PDUKM nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga përpjekjet e tyre për të manipuluar dhe abuzuar me mbi 200.000 vota nga diaspora. Pasi kuptuan se nuk mund të fusin votën elektronike në diasporë pa asnjë kontroll, tani po provojnë një lloj votimi me postë. Dhe përsëri pa asnjë kontroll dhe garanci për respektimin e vullnetit të lirë të qytetarëve, një model i ri dhe mundësi për manipulim zgjedhor dhe parregullsi. Mickoski nuk është i interesuar për axhendën e reformave, është vetëm një justifikim për të. Vetëm grabitja zgjedhore është e rëndësishme për të", tha ajo.
Ajo theksoi se qëndrimet e LSDM-së për Kodin Zgjedhor nuk janë radikale, siç pretendon OBRM-PDUKM, por synojnë të sigurojnë një proces zgjedhor të sigurt dhe transparent.
"Qëndrimet e LSDM-së për Kodin Zgjedhor nuk janë aq radikale sa Mickoski dëshiron t'i paraqesë. Ajo që është radikale është mënyra se si ai dëshiron ta kryejë grabitjen zgjedhore", thotë zëdhënësja./Telegrafi/