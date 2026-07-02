Kuzeska: Pas përmbytjeve gjendja në Klinikën Onkologjike është e rrezikshme, të mbahet përgjegjësi për këtë katastrofë
LSDM po jep alarmin, siç theksojnë ata, për një situatë jashtëzakonisht serioze që përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për shëndetin dhe sigurinë e pacientëve dhe stafit mjekësor.
Pas stuhisë në Shkup, sipas zëdhënëses së kësaj partie, Bogdanka Kuzeska, Klinika e Onkologjisë u përmbyt, dhe aparaturat e radioterapisë u fikën.
Uji rrjedhi edhe në dhomat ku po merret terapia me jod radioaktiv.
"Ky nuk është vetëm ujë i zakonshëm shiu, por një kanalizim i shpërthyer! Kjo do të thotë që kategoria më e prekshme e pacientëve është e ekspozuar ndaj një rreziku të dyfishtë, të tmerrshëm. Rreziku nga rrezatimi, për shkak të rrjedhjes së ujit në dhomën ku po merret terapia me jod radioaktiv. Dhe rreziku biologjik nga rrjedhja e ujit septik, fekal në të gjithë klinikën. Informacioni që kemi tregon se bunkeri i vetëm i izoluar me mure plumbi është përmbytur plotësisht, dhe nuk ka asnjë dhomë tjetër alternative të tillë në Klinikë", tha ajo.
Duke pasur parasysh se jodi radioaktiv ka një gjysmë-jetë prej rreth 8 ditësh, partia opozitare kërkon përgjigje urgjente nga menaxhmenti i Klinikës së Onkologjisë dhe Drejtoria e Mbrojtjes nga Rrezatimi:
"A pati një reagim në kohë ndaj kësaj situate krize apo u lejua që kaosi të rrezikonte jetët njerëzore? Ku ndodhen fizikisht pacientët që kanë marrë tashmë terapi me jod në këtë moment?
Nëse bunkeri i vetëm i sigurt është përmbytur, a janë këta pacientë midis njerëzve të tjerë?
A ka ndotje me jod radioaktiv jashtë zonave të përcaktuara?
A është kryer dekontaminim urgjent dhe i plotë në ambientet ku qëndronin këta pacientë pas përmbytjes?
Së fundmi, a është në rrezik siguria e të gjithë stafit dhe qindra pacientëve që aktualisht po kalojnë nëpër korridoret e Klinikës?
Kush do të mbajë përgjegjësi për ndotjen e mundshme biologjike të shkaktuar nga derdhja e ujërave fekale në një strukturë spitalore ku trajtohen pacientë me imunitet të kompromentuar.", pyeti Kuzeska.
Kuzeska thekson se shëndeti i pacientëve dhe siguria e punonjësve të kujdesit shëndetësor nuk duhet të lihen në mëshirën e infrastrukturës së vjetëruar dhe paaftësisë.
Nga LSDM kërkojnë përgjigje urgjente dhe transparente dhe marrjen e përgjegjësisë së menjëhershme për këtë katastrofë.