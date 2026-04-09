Kuvendi miratoi Ligjin për Shkollën e Mesme Policore në Maqedoni
Me 61 vota “për”, asnjë kundër ose abstenim, Kuvendi miratoi Ligjin për Shkollën e Mesme Policore. Shkolla e Mesme Policore do të fillojë të funksionojë nga 13 maji 2026, brenda Qendrës aktuale për Trajnim në Idrizovë, sipas Ligjit të ri për Punët e Brendshme – Akademia Policore.
Ajo do të funksionojë sipas planeve dhe programeve mësimore të miratuara nga ministri i Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me ministrin e Punëve të Brendshme.
Shkolla do të zgjasë dy vite mësimore, që korrespondojnë me vitin e tretë dhe të katërt të shkollës së mesme, duke i mundësuar çdo kandidati që pas dy viteve të para të shkollës së mesme të aplikojë dhe të vazhdojë arsimin në Shkollën e Mesme Policore, nëse plotëson kushtet e parashikuara.
Gjenerata e fundit (24-ta) e Shkollës së Mesme Policore ka mbaruar në vitin 2000, dhe me miratimin e këtij ligji do të fillojë gjenerata e 25-të e nxënësve.
Në shkollën e mesme policore mund të regjistrohen nxënës të rregullt që kanë përfunduar vitin e dytë të shkollës së mesme në shkollat e mesme të vendit. Sipas ligjit, ata duhet të jenë shtetas të Maqedonisë, të mos jenë mbi 18 vjeç në ditën e publikimit të thirrjes për pranimin e nxënësve, të flasin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, të jenë shëndetshëm dhe psikofizikisht të aftë, dhe do t’u nënshtrohen verifikimit të sigurisë për të konstatuar mungesën e rrezikut për sigurinë. Për regjistrimin e nxënësve kërkohet pëlqimi me shkrim i prindit, kujdestarit ose përfaqësuesit ligjor.