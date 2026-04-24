Kuvendi i Kosovës zgjedh anëtarët e Bordit të RTK-së
Valmirë Thaçi, Flokart Aliu, Gëzim Brahaj, Xheraldina Cërnobregu, Fatmir Podrimaj dhe Ilirjan Himaj janë anëtarët e Bordit të ri të Radiotelevizionit të Kosovës, të zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës.
Gjatë procesit të votimit ishin të pranishëm 105 deputetë, teksa 3 fletëvotime ishin të pavlefshme.
Deputetja Albana Bytyqi lexoi rezultatet si më poshtë:
Valmirë Thaçi - 69 vota
Flokart Aliu – 58 vota
Gëzim Brahaj – 56 vota
Faton Mustafa – 16 vota
Xheraldina Cërnobregu – 60 vota
Anita Toçi – 33 vota
Lulzim Beqiri – 31 vota
Fatmir Podrimaj – 53 vota
Ilirjan Himaj – 56 vota
Avni Zuka – 3 vota
Adriana Sejda – 36 vota
Arta Jashari – 13 vota
Ndërkaq për anëtarët nga komunitetët serb dhe komunitetet jo shumicë, nuk ka kandidatë që kanë arritur të marrin votat e mjaftueshme. Si pasojë do të rishpallet konkurs për ta.
“Kujtojmë se mandati i anëtarëve të Bordit të RTK-së bëhet me short sipas nenit 26, paragrafët 3 dhe 5, ligjit Nr. 04 L – 046 për RTK”, tha nënkryetari Ardian Gola.