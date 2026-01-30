Kuvendi i Ferizajt zgjodhi nënkryetarin për komunitete
Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Ferizajt, Xhavit Zariqi, ka kryesuar sot mbledhjen e dytë të rregullt të Kuvendit Komunal, në të cilën morën pjesë drejtorët e drejtorive komunale, anëtarët e Kuvendit, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile.
Gjatë kësaj mbledhjeje, drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, Balton Dërguti, ka paraqitur propozim-vendimin për aprovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit dhe bashkëfinancimit ndërmjet Komunës së Ferizajt dhe Caritas Kosovës, i cili u miratua nga Kuvendi.
Po ashtu, me shumicë votash, Kuvendi i Komunës së Ferizajt ka zgjedhur Jeton Eminin nënkryetar të Komunës nga radhët e komuniteteve.
Në rend të ditës ishte edhe aprovimi dhe miratimi i Planit të Punës së Kuvendit për vitin 2026, i cili u shqyrtua nga anëtarët e Kuvendit.
Ndërkohë, pikat që kishin të bënin me plotësim-ndryshimin e vendimit për themelimin e Komitetit për Politikë dhe Financa, si dhe propozim-vendimin për plotësim-ndryshimin e vendimit për themelimin e Komitetit për Komunitete, u shtynë për mbledhjen e ardhshme të Kuvendit Komunal. /Telegrafi/