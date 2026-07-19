Kuvajti thotë se një impiant energjie dhe desalinimi u sulmua nga Irani për herë të dytë brenda dy ditësh
Një impiant energjie dhe desalinimi kuvajtian është sulmuar nga Irani për herë të dytë brenda dy ditësh, tha Ministria e Energjisë Elektrike, Ujit dhe Energjisë së Rinovueshme e Kuvajtit në një deklaratë pak kohë më parë, ndërsa sulmet iraniane ndaj aleatëve rajonalë të SHBA-së vazhdojnë.
Sulmi iranian ishte "i urryer", tha ministria, duke e quajtur atë "sulmin e dytë armiqësor brenda dy ditësh", transmeton Telegrafi.
Një zjarr që rezultoi preku një "numër të madh njësish gjenerimi të energjisë elektrike", tha ministria, duke çuar në aktivizimin e planeve të emergjencës për të ruajtur stabilitetin e sistemit elektrik të impiantit.
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Sulmi i djeshëm pa gjithashtu një zjarr që shpërtheu në impiantin, por vetëm në "një nga komponentët e impiantit", sipas ministrisë.
Një sulm i ngjashëm ndodhi edhe të premten, tha ministria, pas të cilit njësitë e gjenerimit elektrik të një impianti kuvajtian të gjenerimit të energjisë dhe desalinimit të ujit u dëmtuan në një zjarr që rezultoi nga sulmi iranian.
Kuvajti ka qenë një nga vendet më shpesh të synuara nga Irani që kur armiqësitë rifilluan midis Teheranit dhe Uashingtonit. Në Kuvajt, desalinimi përbën rreth 90% të nevojave për ujë të ëmbël. /Telegrafi/