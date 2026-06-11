Kush është Jared Kushner - njeriu që qëndron pas projektit luksoz në Shqipëri?
Jared Kushner është i lidhur me një marrëveshje zhvillimi pronash në Shqipëri që ka shkaktuar protesta në të gjithë vendin, pasi kompania e tij e investimeve, Affinity Partners, mbështeti një sërë projektesh turistike luksoze në bregdetin e Adriatikut.
Propozimi prej 1.4 miliardë eurosh do të transformonte një pjesë të ishullit të Sazanit në një vendpushim luksoz me hotele, vila, apartamente, një marinë dhe ambiente të tjera luksoze.
Kjo ka ngjallur kundërshtim nga grupet mjedisore dhe aktivistët vendas, të cilët argumentojnë se kërcënon ekosistemet e ndjeshme dhe nuk ka transparencë të mjaftueshme mbi rolin e investitorëve të saj.
Kushner është një biznesmen amerikan dhe këshilltar i presidentit të SHBA-së Donald Trump.
I njohur më mirë si dhëndri i Trumpit, Kushner luajti një rol të spikatur në Shtëpinë e Bardhë gjatë mandatit të parë të Trumpit nga viti 2017 deri në vitin 2021, duke u bërë një nga figurat më me ndikim dhe më kontraverse të administratës.
Kushner është lidhur me një sërë përpjekjesh diplomatike që përfshijnë Iranin, Ukrainën dhe Rusinë, duke marrë pjesë në bisedime që synojnë uljen e tensioneve dhe avancimin e marrëveshjeve të mundshme të paqes.
Në muajt e fundit, ai ka punuar së bashku me të dërguarin e lartë të Trumpit, Steve Witkoff, në negociatat lidhur me programin bërthamor të Iranit dhe luftën në Ukrainë.
Në shkurt të vitit 2026, presidenti Donald Trump emëroi zyrtarisht Kushnerin si të Dërguar Special për Paqen, duke i dhënë atij një rol zyrtar në përpjekjet e ndërmjetësimit ndërkombëtar të administratës.
Nga pasuritë e paluajtshme në politikë
I lindur më 10 janar 1981, në Livingston, New Jersey, Kushner vjen nga një familje e pasur.
Babai i tij, Charles Kushner, themeloi Kushner Companies, një kompani zhvillimi dhe investimesh në prona, shkruan euronews.
Jared Kushner u diplomua në Universitetin e Harvardit përpara se të merrte diploma të përbashkëta në drejtësi dhe biznes nga Universiteti i New Yorkut.
Përpara se të hynte në politikë, Kushner zgjeroi perandorinë e pasurive të patundshme të familjes së tij dhe bleu gazetën New York Observer në vitin 2006 në moshën 25 vjeç.
Më vonë ai u bë drejtor ekzekutiv i Kushner Companies, duke mbikëqyrur investime të mëdha në prona në New York dhe më gjerë.
Kushner u martua me Ivanka Trump, vajzën e Donald Trump, në vitin 2009.
Pas fitores së Trumpit në zgjedhjet presidenciale të SHBA-së në vitin 2016, Kushner iu bashkua Shtëpisë së Bardhë si këshilltar i lartë.
Edhe pse nuk kishte përvojë të mëparshme qeveritare, atij iu dha një portofol i gjerë që përfshinte reformën e drejtësisë penale, politikën tregtare, modernizimin e qeverisë dhe diplomacinë e Lindjes së Mesme.
Lidhje me Moskën
Jared Kushner u shfaq në mënyrë të spikatur në Raportin Mueller , një hetim amerikan që arriti në përfundimin se Rusia ndërhyri në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.
Kushner u intervistua nga hetuesit, por nuk u akuzua kurrë për ndonjë krim.
Një nga arritjet më të rëndësishme të Kushnerit në qeveri ishte roli i tij në Marrëveshjet e Abrahamit, një seri marrëveshjesh që normalizuan marrëdhëniet midis Izraelit dhe disa shteteve arabe, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin.
Mbështetësit ia atribuuan atij ndihmën në riformësimin e diplomacisë rajonale, ndërsa kritikët vunë në dyshim ndikimin afatgjatë të marrëveshjeve.
Megjithatë, ndikimi i tij i gjerë dhe lidhjet e ngushta familjare me presidentin tërhoqën kritika nga kundërshtarët, të cilët argumentuan se roli i tij i zbehu vijat ndarëse midis shërbimit publik dhe besnikërisë familjare.
Babai i tij, Charles, mori një falje presidenciale nga Trump në fund të administratës së tij të parë, pasi u dënua për evazion fiskal dhe donacione të paligjshme të fushatës në vitin 2004, gjë që çoi në një burgim dy-vjeçar.
Charles u emërua ambasador i SHBA-së në Francë dhe Monako në vitin 2025 nga administrata e dytë e Trump.
Mbështetja saudite
Pasi u largua nga qeveria në vitin 2021, Jared Kushner themeloi Affinity Partners, një kompani private kapitali e fokusuar në investime në SHBA, Izrael dhe rajonin e Gjirit.
Kompania tërhoqi vëmendje pasi mori mbështetje të konsiderueshme nga Fondi Publik i Investimeve të Arabisë Saudite.
Kushner mbetet një figurë me ndikim në politikë dhe biznes ndërkombëtar.
Ndërsa ai ka qëndruar kryesisht larg fushatave të përditshme politike, marrëdhënia e tij e ngushtë me Trumpin dhe lidhjet e gjera në Lindjen e Mesme vazhdojnë ta bëjnë atë një figurë të shquar në skenën globale. /Telegrafi/