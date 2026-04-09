Kurti takon presidenten e BERZh-it në Londër, fokus bashkëpunimi në energji dhe infrastrukturë
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, gjatë vizitës zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, është takuar me presidenten e Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Odile Renaud-Basso.
Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeministrit, në takim është diskutuar për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe BERZh-it, me theks të veçantë në zhvillimin e projekteve infrastrukturore dhe ekonomike.
Kurti ka inkurajuar BERZh-in që të vazhdojë mbështetjen për sektorin privat dhe projektet strategjike, veçanërisht në fushën e energjisë, menaxhimit të ujërave dhe transportit publik.
Ai theksoi përkushtimin e Qeverisë së Kosovës për avancimin e projekteve infrastrukturore dhe përmbushjen e objektivave të përbashkëta në kuadër të bashkëpunimit me këtë institucion financiar ndërkombëtar.
Në përfundim të takimit, Kurti ka shprehur mirënjohje për mbështetjen dhe partneritetin e vazhdueshëm të BERZh-it në zhvillimin ekonomik dhe infrastrukturor të vendit.