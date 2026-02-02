Kur moda dështoi: Pamjet më skandaloze të tapetit të kuq në Grammy 2026
Nga transparencat ekstreme te kombinimet e mbingarkuara, disa yje kaluan kufijtë e shijes në Grammy 2026 - ja pamjet që ndezën debatet më të mëdha
Ndarja e çmimeve Grammy 2026 më në fund erdhi, dhe ndërsa disa e festuan modën dhe shkëlqimin, të tjerë – sipas shumë komentuesve, bënë një dështim spektakolar stilistik. Tapeti i kuq para Crypto Arena në Los Anxhelos ishte i mbushur me eksperimente mode që u bënë shpejt virale, por jo për arsyet e duhura.
Kjo ishte edicioni i 68-të i çmimeve Grammy. Ceremoninë e drejtoi Trevor Noah, ndërsa publiku pati mundësinë të shijonte performanca nga Lady Gaga, Justin Bieber dhe Bruno Mars. Megjithatë, përpara se të shpërndaheshin çmimet, bota e modës kishte nisur tashmë diskutimet dhe jo gjithmonë në mënyrë pozitive.
Tapeti i kuq mes shkëlqimit dhe polemikave
Grammy 2026 edhe një herë treguan se tapeti i kuq mund të jetë po aq kontrovers sa edhe magjepsës. Ndërsa disa yje shtynë kufijtë e modës me guxim dhe kreativitet, të tjerë, sipas opinionit publik, bënë zgjedhje që u panë si mungesë shijeje.
Një gjë është e sigurt: këto pamje do të diskutohen gjatë në media, rrjete sociale dhe në industrinë e modës, transmeton Telegrafi.
Pothuajse krejtësisht e zhveshur dhe pa komplekse: Chappell Roan
Këngëtarja Chappell Roan u shfaq me një fustan rrjetë ngjyrë bordo, plotësisht transparent, nën të cilin mbante vetëm të brendshme të zeza. Fustani ishte i bashkuar me piercing metalikë, ndërsa pamjen e plotë e shoqëroi me grim të rëndë, një varëse të artë masive dhe sandale me rripa. Shumë kritikë të modës e cilësuan këtë stil si tejkalim flagrant i kufijve të shijes.
Minimumi i minimumit: Heidi Klum
Supermodelja Heidi Klum zgjodhi një fustan ngjyrë lëkure, pa rripa, që praktikisht bashkohej me tonin e trupit të saj. Edhe pse prerja ndiqte në mënyrë perfekte linjat e saj, nga larg dukej sikur ishte pothuajse e zhveshur, gjë që shkaktoi një valë komentesh ironike në rrjetet sociale.
Shumë nga gjithçka: Miley Cyrus
Miley Cyrus u shfaq me pantallona të zeza me prerje voluminoze, ndërsa sipër mbante një xhaketë të shkurtër lëkure të zbukuruar me detaje ari. Flokët e saj të shpupuritura, takat e lakuara me shkëlqim dhe bizhuteritë e spikatura e bënin të gjithë stilin të dukej i tejmbushur dhe kaotik, më shumë si një eksperiment sesa një deklaratë mode.
Stil i errët që nuk bind: Billie Eilish
Billie Eilish zgjodhi një kombinim të frymëzuar nga estetika gotike: një xhaketë bomber e zezë, një fund i zi me rripa, një këmishë e bardhë e hedhur mbi supe dhe çorape të bardha deri në gju. Edhe pse mbeti besnike ndaj stilit të saj karakteristik, kritikët e konsideruan pamjen si të papërshtatshme për një event kaq glamuroz.
Kthim në fillim të viteve 2000: Addison Rae
Addison Rae veshi një fustan të bardhë me prerje të pazakontë, me një dekolte të thellë në formë “U” deri në kërthizë dhe pala të rrjedhshme. Pjesa e pasme e shkurtër dhe asimetrike, e kombinuar me mungesën e plotë të aksesorëve, u kujtoi shumëkujt estetikën e fillimit të mijëvjeçarit të ri. /Telegrafi/