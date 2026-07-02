Kur është koha më e mirë për të ujitur kopshtin në mot të nxehtë?
Nxehtësia e verës mund ta thajë tokën dhe t’i dobësojë bimët brenda pak ditësh. Megjithatë, një pyetje kyçe që shpesh bëjnë kopshtarët është: kur është koha më e mirë për të ujitur dhe pse mbrëmja nuk është gjithmonë opsioni më i mirë?
Gjatë temperaturave të larta, bimët humbasin ujë më shpejt sesa mund ta thithin atë. Sipas ekspertëve të hortikulturës, nxehtësia shkakton të ashtuquajturin stres nga nxehtësia, kur bimët fillojnë të vyshken, edhe nëse toka është pjesërisht e lagësht.
Problemi nuk është vetëm mungesa e ujit, por edhe:
Uji avullon shumë shpejt nga toka;
Rrënjët nuk marrin lagështi të mjaftueshme;
Gjethet janë të ekspozuara ndaj stresit dhe djegies nga dielli;
Sipas ekspertëve në Gardeners' World dhe The Spruce, koha më e mirë për të ujitur është midis orës 5 të mëngjesit dhe 9 të mëngjesit. Arsyet janë të qarta:
Toka është ende e ftohtë dhe thith ujin më mire;
Avullimi është minimal;
Bimët kanë ujë në dispozicion gjatë gjithë ditës së nxehtë;
Gjethet thahen shpejt, gjë që zvogëlon rrezikun e sëmundjes.
Ujitja në mëngjes do të thotë që bima hyn në nxehtësi "e gatshme", me rezerva të rinovuara uji.
Pse ujitja në mbrëmje nuk është gjithmonë zgjidhja më e mirë
Ndërsa mbrëmja duket si një zgjedhje logjike për shumë njerëz, ekspertët paralajmërojnë për një problem të rëndësishëm. Sipas Homes & Gardens, ujitja në mbrëmje mund t'i lërë gjethet dhe tokën me lagështi gjatë natës, duke krijuar kushte ideale për:
Sëmundjet kërpudhore;
Myk;
Kalbja e bimëve.
Ujitja e mbrëmjes nuk është gjithmonë e gabuar. Sipas burimeve profesionale të kopshtarisë, mund të jetë i pranueshëm nëse:
Ujitni vetëm rrënjët (jo gjethet);
Temperaturat janë jashtëzakonisht të larta dhe ujitja në mëngjes nuk është e mundur.
Ujitja në mes të ditës është më pak efektive. Sipas ekspertëve të kopshtarisë, mund të humbisni deri në gjysmën e ujit tuaj për shkak të avullimit gjatë pjesës më të nxehtë të ditës.
Përveç kësaj:
Uji nuk arrin rrënjët;
Shoku i nxehtësisë mund të ndodhë te bimët;
Efekti i ujitjes është minimal.
Duke pasur parasysh frekuencën në rritje të valëve të nxehtësisë, ujitja e duhur po bëhet një pjesë kyçe e kopshtarisë moderne.