Kuba konfirmon 'komunikimet' me SHBA-në, por thotë se ende nuk ka negociata
Qeveria e Kubës ka thënë se ishte në “komunikim” me administratën e presidentit të SHBA-së Donald Trump, por ende jo në bisedime zyrtare mbi një marrëveshje për t'i dhënë fund fushatës së presionit të Uashingtonit në ishull.
“Sot nuk mund të flasim për dialog me Shtetet e Bashkuara, por është e vërtetë se ka pasur komunikime midis dy qeverive”, ka thënë zëvendësministri i jashtëm Carlos Fernandez de Cossio.
Trump të dielën pretendoi se Shtetet e Bashkuara ishin në bisedime me “njerëzit më të lartë” në Kubën komuniste dhe se ai priste të “bënte një marrëveshje” me udhëheqjen e saj, pa thënë se si mund të dukej një marrëveshje e tillë.
De Cossio përsëriti se Kuba ishte “e hapur për dialog” me Shtetet e Bashkuara mes thirrjeve nga kubanezët që qeveria të negociojë për të shmangur një krizë humanitare.
Trump ka rritur presionin mbi Havanën që nga kapja më 3 janar nga forcat speciale amerikane e udhëheqësit venezuelian Nicolas Maduro, një aleat i lartë i Kubës dhe mbështetës financiar.
I vënë nën presionin e Uashingtonit, administrata e re e Venezuelës ka ulur dërgesat e naftës së papërpunuar në Kubë.
Trump tha të hënën se furnizuesi tjetër kryesor i Kubës, Meksika, gjithashtu do të "ndërpriste dërgimin e naftës" pasi ai kërcënoi me rritje tarifash për çdo vend që i lejonte Kubës të anashkalonte bllokadën de facto.
Megjithatë, nuk pati asnjë përgjigje të menjëhershme nga Meksika.
Partneri më i madh tregtar i Shteteve të Bashkuara kishte shkaktuar zemërimin e Trump duke dërguar naftë në Kubë për të kompensuar një rënie të ndjeshme të prodhimit të Venezuelës nën Maduron.
Deri në dhjetor, Meksika ende po dërgonte naftë të papërpunuar në Kubë.
Presidentja Claudia Sheinbaum nuk kishte dashur të ndërpriste linjën e shpëtimit për në Kubë, duke paralajmëruar për një "krizë humanitare të gjerë që prek drejtpërdrejt spitalet, furnizimet me ushqim dhe shërbime të tjera bazë për popullin kubanez".
Por ajo gjithashtu pranoi javën e kaluar: "Ne nuk duam ta vëmë vendin tonë në rrezik për sa i përket tarifave". /Telegrafi/