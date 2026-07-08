Ku do të investohen 206.4 milionë eurot e BE-së?
Bashkimi Evropian ka miratuar projektet e propozuara nga Kosova në kuadër të programeve IPA 2026–2027, me një vlerë prej 180.5 milionë euro, ndërsa përmes Kornizës Investuese për Ballkanin Perëndimor (WBIF) janë siguruar edhe tri grante shtesë në vlerë prej 25.9 milionë euro.
Në total, Kosova do të përfitojë 206.4 milionë euro nga këto mekanizma financiarë të BE-së, të cilat do të orientohen në sektorë strategjikë për zhvillimin e vendit, përmirësimin e infrastrukturës dhe përafrimin me standardet evropiane.
Ku do të investohen 180.5 milionë euro nga IPA 2026–2027?
Fondet e miratuara në kuadër të programeve IPA do të fokusohen në disa fusha prioritare:
Mjedisi dhe veprimet klimatike
Një pjesë e fondeve do të dedikohet për projekte që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e mbetjeve, përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe përballimin e sfidave klimatike.
Energjia
Investimet do të mbështesin sektorin energjetik, përfshirë përmirësimin e kapaciteteve, tranzicionin drejt energjisë së pastër dhe rritjen e sigurisë energjetike.
Fondet do të përdoren për forcimin e kapaciteteve institucionale në menaxhimin e migrimit, kontrollin e kufijve dhe përafrimin me praktikat e Bashkimit Evropian.
Një pjesë e mbështetjes financiare do të shkojë për reforma institucionale, forcimin e administratës publike dhe përmirësimin e proceseve që lidhen me integrimin evropian.
Konkurrueshmëria dhe sundimi i ligjit
Fondet do të mbështesin zhvillimin ekonomik, rritjen e konkurrueshmërisë së bizneseve, si dhe forcimin e institucioneve të drejtësisë dhe sundimit të ligjit.
Sipas njoftimit, rreth gjysma e fondeve IPA do të përdoren për investime infrastrukturore, ndërsa pjesa tjetër do të ndahet përmes granteve për institucionet dhe asistencës teknike.
25.9 milionë euro shtesë për projekte infrastrukturore
Përveç fondeve IPA, janë miratuar edhe tri grante nga Korniza Investuese për Ballkanin Perëndimor (WBIF), në vlerë prej 25.9 milionë eurosh.
Këto mjete do të përdoren për:
Impiantin e trajtimit të ujërave të zeza në Podujevë – projekt i realizuar në bashkëpunim me BERZH-in, që synon përmirësimin e menaxhimit të ujërave dhe mbrojtjen e mjedisit.
Hidrosistemin Ibër-Lepenc – investime që lidhen me përmirësimin e furnizimit me ujë dhe zhvillimin e infrastrukturës ujore.
Segmentin e autostradës Qafë e Duhlës–Banullë – mbështetje për zhvillimin e infrastrukturës rrugore dhe përmirësimin e lidhjeve të transportit.
Këto fonde, sipas institucioneve, pritet të kontribuojnë në forcimin e kapaciteteve shtetërore, përshpejtimin e reformave dhe krijimin e përfitimeve konkrete për qytetarët dhe ekonominë e Kosovës./Telegrafi.